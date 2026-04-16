Robo en la tesorería de la Alcaldía de Penonomé: cuatro delincuentes sustraen dinero recaudado

Aunque no se ha especificado la cantidad exacta de dinero sustraído, se confirmó que el tesorero de la alcaldía se encuentra estable y no hubo forcejeos.

Coclé/Un robo a mano armada se registró aproximadamente a las 4:15 de la tarde en la oficina de tesorería de la alcaldía de Penonomé, donde cuatro delincuentes lograron llevarse el dinero recaudado durante el día.

La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones correspondientes; con la subcomisionada María Gutiérrez en el lugar, dirigió las pesquisas.

Según los datos preliminares, los asaltantes ingresaron a la oficina vestidos como funcionarios públicos, lo que inicialmente levantó sospechas entre algunas funcionarias presentes. Testigos han manifestado que los delincuentes lograron su cometido y se llevaron el efectivo.

Aunque no se ha especificado la cantidad exacta de dinero sustraído, se confirmó que el tesorero de la alcaldía se encuentra estable y no hubo forcejeos. La esposa y la hija del tesorero, quienes se encontraban en el lugar, expresaron su asombro ante lo sucedido, y la esposa del tesorero fue derribada al suelo durante el incidente.

Se espera la llegada de la Fiscalía Regional de Coclé para continuar con las diligencias. Hasta el momento, no se ha dado con el paradero de los posibles sospechosos.

La Policía Nacional mantiene las investigaciones para dar con los responsables de este robo que ha generado preocupación en la comunidad.

Con información de Nathali Reyes.