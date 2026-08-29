Sabores de Colón reúne gastronomía, cultura y emprendimiento

La actividad continuará este domingo desde las 10:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

La lluvia no impidió que miles de personas disfrutaran de la gastronomía, el arte y la cultura colonense durante el evento Sabores de Colón, que se desarrolla esta vez en la ciudad capital, en el área de Albrook.

La jornada comenzó con un clima soleado y caluroso, pero posteriormente las lluvias se extendieron por más de una hora y media. A pesar de las condiciones climáticas, visitantes y emprendedores permanecieron en el lugar para disfrutar de la oferta gastronómica y las presentaciones artísticas.

Los organizadores destacaron que el objetivo del evento es mostrar la riqueza gastronómica y cultural de Colón, con platos tradicionales como pescado relleno, saus y otras preparaciones que forman parte de la identidad de la provincia.

Emprendedores también aprovecharon la actividad para comercializar productos tradicionales, como los picantes que no pueden faltar en las mesas coloneses. Además, claro, la venta de comidas generó largas filas y buenos comentarios entre los visitantes. Algunos destacaron platos como arroz con coco, frijoles, pescado, pollo, yuca y costillas, entre otras opciones de la gastronomía colonense.

Hasta el mediodía de este sábado, unas 30 mil personas habían ingresado al evento. Los organizadores esperan superar la cifra de 120 mil visitantes registrada en la edición anterior, que generó aproximadamente 1.2 millones de dólares en ingresos directos y unos 4 millones de dólares en impacto económico indirecto.

La actividad continuará este domingo desde las 10:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., con la invitación abierta al público para disfrutar de los diferentes platos, productos, expresiones artísticas y tradiciones que forman parte de la identidad cultural de la provincia de Colón.

Con información de Luis Alberto Jiménez