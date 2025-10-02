Salta, la nueva conexión turística directa entre Panamá y el noroeste argentino

Con esta nueva ruta aérea, Panamá se convierte en un puente directo hacia la riqueza natural, cultural y gastronómica de una de las provincias más atractivas del norte argentino.

La provincia de Salta, conocida como “Salta la Linda”, se abre como un nuevo destino para los panameños gracias a la conexión aérea directa establecida por Copa Airlines. Desde septiembre, la aerolínea ofrece tres vuelos semanales entre ciudad de Panamá y Salta, los martes, jueves y domingos hacia Argentina, y los lunes, miércoles y viernes en el sentido contrario.

Ubicada en el noroeste argentino, a los pies de la cordillera de los Andes, Salta es reconocida por su arquitectura colonial, sus montañas rojizas y su riqueza cultural. Entre sus principales atractivos está el teleférico San Bernardo, inaugurado en 1986, que ofrece una vista panorámica de la ciudad y del Valle del Erma tras un recorrido de 10 minutos hasta los 1,400 metros sobre el nivel del mar.

Otro de los imperdibles es la Quebrada de San Lorenzo, un paraíso natural que combina montañas, cursos de agua y bosques de yungas. Allí es posible practicar trekking, senderismo, parapente, cabalgatas y disfrutar de la observación de aves, con más de 250 especies registradas.

La identidad gaucha también se mantiene viva en Salta: sombreros anchos, botas de cuero y pañuelos al cuello acompañan sus celebraciones tradicionales. La gastronomía es otro sello, con las empanadas salteñas reconocidas a nivel nacional por su relleno de carne, papa y especias.

Además, la provincia ofrece experiencias variadas, como el Museo del Automóvil en San Lorenzo, con vehículos de colección de las décadas de 1970, 1980 y 1990.

Con esta nueva ruta aérea, Panamá se convierte en un puente directo hacia la riqueza natural, cultural y gastronómica de una de las provincias más atractivas del norte argentino.