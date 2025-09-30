Hospital San Miguel Arcángel amplía sala de psiquiatría para adolescentes

La ampliación permitirá atender mejor a adolecentes y reforzar los servicios de salud mental en Panamá.

30 de septiembre 2025 - 15:11

Ciudad de Panamá, Panamá/El hospital San Miguel Arcángel atiende a más de 200 personas con problemas de salud mental, de las cuales al menos 30 requieren hospitalización. Lo más preocupante es que 13 de estos casos corresponden a jóvenes que intentaron quitarse la vida.

Ante esta situación, hoy se dio inicio a la habilitación y remodelación de la sala de psiquiatría destinada a adolescentes de 15 a 17 años. Esta ceremonia contó con la participación de la Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, el Ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y otras autoridades.

El Ministro de Salud resaltó la importancia del proyecto y agradeció a la Primera Dama por su gestión, que permitirá que el hospital pase de 7 a más de 30 camas. También se reconoció el trabajo de Ivonne Martinelli y del doctor De Gracia, director del hospital, quienes liderarán esta nueva estructura.

"La salud es una sola, y la salud mental es fundamental para el ser humano", expresó Boyd Galindo.

Actualmente, el hospital dispone de 7 camas para hospitalización. Con esta ampliación, se busca aumentar la capacidad a 30 camas, separando la atención de niños y adolescentes de la de los adultos, y mejorando el acceso a los servicios de salud mental en Panamá.

