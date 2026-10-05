Veraguas: Preocupación por aumento de muertes por enfermedades transmisibles y respiratorias

Según datos del Ministerio de Salud, señalan que nueve mujeres embarazadas han sido diagnosticadas este año con VIH y sífilis en Veraguas, mientras especialistas llaman a reforzar la prevención y la atención médica.

Veraguas, Panamá/Epidemiólogos de la provincia de Veraguas manifestaron su preocupación ante la presencia de diversas enfermedades transmisibles y respiratorias, entre ellas tuberculosis, influenza, Covid-19, virus sincitial respiratorio, dengue y malaria.

De acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Salud (Minsa), al menos nueve mujeres embarazadas en la provincia han sido diagnosticadas este año con VIH y sífilis. Esta situación mantiene la atención de las autoridades sanitarias y refuerza el llamado a la prevención y a la realización oportuna de pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual.

El epidemiólogo Ricardo Chong destacó la importancia de mantener medidas de cuidado, especialmente al estar en contacto con personas enfermas, así como identificar a los grupos que pueden presentar mayores riesgos ante determinadas infecciones.

Entre los grupos que requieren especial atención mencionó a los niños menores de cinco años y los hombres mayores de 60 años, entre otros sectores de la población.

Chong recomendó a las personas que presenten síntomas asociados con alguna infección o enfermedad acudir a un centro médico para recibir una evaluación y atención oportuna, en lugar de retrasar la consulta.

Entre las enfermedades que actualmente generan preocupación en la provincia se encuentran la tuberculosis, influenza, COVID-19, virus sincitial respiratorio, dengue y malaria. Las autoridades de salud reiteran la importancia de la prevención, la identificación temprana de síntomas y la búsqueda de atención médica.

Con información de: Ney Castillo