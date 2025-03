Salvoconducto es una 'sorpresa' para Martinelli y 'no se sabe' cuál será su decisión, dice su abogado

Ciudad de Panamá/Alejandro Pérez, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, reaccionó al salvoconducto otorgado hoy por la Cancillería de la República y dijo que fue una decisión sorpresiva, ya que no la esperaban.

Esto, luego de que alrededor de la 1:00 p.m., en conferencia de prensa, el canciller Javier Martínez-Acha dio a conocer la decisión del gobierno panameño, que concedió el salvoconducto a Martinelli para viajar a Nicaragua como asilado con una vigencia de 4 días, es decir, "a partir de hoy, 27 de marzo de 2025, y tiene un plazo de vigencia improrrogable que termina a la medianoche del 31 de marzo 2025".

Pronunciamiento en referencia al salvoconducto otorgado al expresidente Ricardo Martinelli. pic.twitter.com/JlDozunK1R — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) March 27, 2025

"Quizás le tome un par de días porque la verdad es que no sabe. Aquí nadie vino a hablar con el señor Martinelli y decirle: estamos considerando que le vamos a dar un salvoconducto; nadie hizo eso", dijo Pérez al salir de la Embajada de Nicaragua en Panamá.

Pérez expresó en reiteradas ocasiones que "no esperaban eso", indicando que estaban a la espera de un permiso médico, debido a las complicaciones de salud que ha tenido el exmandatario durante su asilo. Detalló que la solicitud de salvoconducto se presentó durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, y a la fecha no había sido renovada, es decir, no se le había presentado esta solicitud a la administración de José Raúl Mulino, aunque reconoció que tampoco había retirado esta solicitud.

No sé cuál va a ser la decisión. Repito, esta es una sorpresa y primero vamos a asimilar la sorpresa y después va a haber un pronunciamiento", remarcó Pérez.

Al ser consultado sobre cuál era el estado de ánimo de Martinelli, Pérez respondió que estaba "sorprendido".

Indicó que el expresidente podría considerar su condición médica, al tener una hernia que le ha crecido en los últimos meses.

Condena del expresidente

El expresidente Ricardo Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones tras ser declarado culpable del delito de blanqueo de capitales en el caso conocido como "New Business". Este caso involucró la compra de la editorial Epasa, donde se determinó que se utilizaron fondos públicos y privados desviados a través de una estructura financiera ilícita.

Tras agotar los recursos legales disponibles, incluyendo la negativa de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a admitir un recurso de casación, Martinelli buscó refugio en la Embajada de Nicaragua en Panamá el 7 de febrero de 2024 para evitar ser capturado y trasladado a un centro penitenciario. El gobierno nicaragüense le otorgó asilo político, argumentando que Martinelli era objeto de persecución política, y desde entonces se ha mantenido allí.