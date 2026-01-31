Miles de feligreses participan en procesión de San Juan Bosco este sábado en la capital

La caminata religiosa inicia en horas de la tarde y recorre calles cercanas a la basílica, con la presencia de devotos de distintas edades que avanzan entre oraciones y cantos, acompañando la imagen del sacerdote italiano reconocido como educador y promotor del trabajo con la juventud.

Ciudad de Panamá, Panamá/Miles de fieles participan este sábado 31 de enero de 2026, desde horas de la tarde, en la procesión en honor a San Juan Bosco, que se realiza desde la Basílica Menor dedicada al santo, en el marco de la celebración de su día dentro del calendario de la Iglesia Católica.

La caminata religiosa inicia en horas de la tarde y recorre calles cercanas a la basílica, con la presencia de devotos de distintas edades que avanzan entre oraciones y cantos, acompañando la imagen del sacerdote italiano reconocido como educador y promotor del trabajo con la juventud.

Te podría interesar: Arzobispo Ulloa llama a la conciencia ciudadana contra la corrupción en Panamá

Durante el recorrido se observa una amplia participación de familias, grupos parroquiales y comunidades educativas vinculadas a la obra salesiana, que se suman a la actividad como parte de una de las tradiciones religiosas más arraigadas del sector.

Los organizadores prevén que la procesión culmine también en horas de la tarde, con el regreso de la imagen de San Juan Bosco a la basílica, donde se realizan actos religiosos de cierre junto a los feligreses.

La celebración se mantiene como una manifestación pública de fe y devoción, y forma parte de una tradición que se desarrolla desde hace más de medio siglo, consolidándose como una de las actividades religiosas más concurridas vinculadas a la figura de San Juan Bosco en Panamá.