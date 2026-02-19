San Miguelito: Autoridades de seguridad reaccionan ante la ola de violencia que irrumpe en centros de salud

La situación ha causado especial preocupación en sectores como Torrijos Carter, donde recientemente se registraron hechos vinculados a pandillerismo y ajustes de cuentas.

Panamá/Las autoridades de seguridad han reaccionado ante la creciente ola de violencia que ha comenzado a irrumpir incluso en los centros de salud del distrito de San Miguelito. Lo que antes se limitaba a enfrentamientos en calles y barrios ahora ha alcanzado pasillos médicos, generando alarma entre pacientes, familiares y personal sanitario.

La situación ha causado especial preocupación en sectores como Torrijos Carter, donde recientemente se registraron hechos vinculados a pandillerismo y ajustes de cuentas. Delincuentes han llegado hasta instalaciones médicas para contraatacar a rivales, poniendo en riesgo no solo a quienes están involucrados en estos conflictos, sino también a ciudadanos que buscan atención médica.

Ante este escenario, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, aseguró que la Policía mantiene presencia preventiva en varios de estos puntos.

“Bueno, en la gran mayoría de los centros de salud que así lo han pedido, se coloca una unidad de policía en prevención, principalmente en las horas de atención al público”, indicó, durante el acto de renovación de flota de los estamentos de seguridad.

Reconoció que muchos de estos centros están ubicados en áreas de alta incidencia delictiva. “Si somos claros, muchos de estos centros de salud quedan en algunos de los barrios más populosos de nuestro país y nosotros entendemos y así mismo se le presta la seguridad. Hay momentos en que no podemos evitar que suceda algún incidente y inmediatamente la policía acude y atiende la novedad”, expresó.

Sobre la próxima apertura del centro de salud de San Isidro, que operará 24 horas, el ministro señaló que se coordinarán acciones adicionales. “Haremos los estudios con el Ministerio de Salud que correspondan”, afirmó, en referencia a la evaluación de las medidas de seguridad necesarias.

Seguridad sujeta a evaluación técnica

El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, explicó que el despliegue de unidades responde a análisis especializados. “Lleva un estudio de seguridad que hace la Dirección de Inteligencia. De ahí entonces podemos determinar qué se necesita. Nosotros no solamente nos apoyamos con unas unidades que pueden estar ahí, sino asimismo las rondas”, detalló.

Agregó que cada institución debe formalizar la solicitud de apoyo. “Cada institución nos ha pedido ese apoyo. Tenemos, por ejemplo, en el Hospital Santo Tomás, tenemos unidades permanentes así mismo en otros lados. Tocará nada más esperar la solicitud de parte de estas instituciones para poder también verificar las unidades que podemos nosotros apoyar y en qué horarios”, explicó.

Fernández también indicó que, cuando se trata de personas de alto perfil bajo custodia, el refuerzo es mayor. “Lo importante más que nada es que las zonas apoyan muchísimo a todas estas instituciones de salud, sobre todo en los horarios nocturnos, que puede haber situaciones negativas, y cuando tenemos personas de alto perfil que ya han sido capturadas o que están dentro de los hospitales, así mismo se refuerza el área para poder darle seguridad no solamente a esa persona, sino al resto de la gente que está en el hospital”, puntualizó.

Comunidades en alerta

La protección se requiere especialmente en áreas como Valle de Urracá, San Isidro, Torrijos Carter y Cerro Batea. En estos sectores, la violencia ha comenzado a impactar directamente espacios que deberían ser seguros para la atención médica.

Con información de Yami Rivas.