San Miguelito: ojo de agua y tanque de reserva provocan inundaciones cerca de la escuela Santiago De La Guardia

Ojo de agua debajo de las instalaciones y de su tanque de reserva, que están afectando a transeúntes, peatones, conductores y estudiantes del plantel Santiago De La Guardia en San Miguelito.

San Miguelito, Panamá/El director de la escuela Santiago De La Guardia en San Miguelito, Rubén Villar, ha expresado sus preocupaciones ante un ojo de agua debajo de las instalaciones y de su tanque de reserva, que están afectando a transeúntes, peatones, conductores, sobre todo a estudiantes del plantel.

Villar menciona que ambos problemas llevan presentes durante años. Más allá de lo que parecía un inconveniente solo con el tanque de reserva, terminó siendo otro problema. Entre cierre y apertura de llave de agua, esto ha llegado a oídos del Meduca, la cual diagnosticó que el “manantial”, así se refiere el director, es un ojo de agua, identificado por un plomero de la institución.

Aunque el “manantial” no ha provocado algún daño a la estructura del plantel. Recorre largo tramo que inicia desde un escape subterráneo hasta desbordarse a la calle y se aclara que no es un tema de tuberías defectuosas.

El antiguo representante del corregimiento Omar Torrijos, Chayan Xavier Polo, le había proporcionado un codo de PVC para evitar el desbordamiento hacia la carretera; sin embargo, un ciudadano desconocido lo perforó.

Por otro lado, el desbordamiento del tanque de reserva de la escuela Santiago De La Guardia en San Miguelito ha afectado a residentes del área. Aunque, en palabras del director Rubén Villar, no es un desborde de todos los días, sino de vez en cuando; no obstante, cuando ocurre, el área se inunda.

El director del plantel hizo un llamado a que se pueda instalar un manhole para depositar el agua emanada o alguna otra solución, para evitar afectaciones a la integridad y salud de los 2.280 dentro de la escuela.