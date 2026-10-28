Fiestas patrias: ATTT prohíbe la circulación de equipos carga sobredimensionada ¿A partir de cuándo?

La institución exhortó a los transportistas a tomar las previsiones necesarias con anticipación, con el objetivo de contribuir a la seguridad vial y permitir el desarrollo de las actividades patrias en todo el país.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) prohibirá la circulación de equipos de carga sobredimensionados en todo el territorio nacional desde la 1:00 a.m. del sábado 31 de octubre hasta las 6:00 a.m. del viernes 6 de noviembre de 2026, como parte de las medidas por las fiestas patrias.

La entidad informó que durante ese periodo solo podrán circular los vehículos de carga que no excedan las siguientes dimensiones:

Ancho: 2.50 metros.

2.50 metros. Largo: 16.70 metros.

16.70 metros. Alto: 4.15 metros.

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La ATTT también reiteró que los conductores de equipo pesado no deben transitar ni afectar las rutas de los desfiles patrios.

La institución exhortó a los transportistas a tomar las previsiones necesarias con anticipación, con el objetivo de contribuir a la seguridad vial y permitir el desarrollo de las actividades patrias en todo el país.

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