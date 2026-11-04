San Miguelito honra a la patria con un llamado a construir un distrito sin miedo

Tras izar el pabellón nacional este 4 de noviembre, la alcaldesa Irma Hernández compartió su aspiración de un distrito con oportunidades para todos. El desfile estaba programado para iniciar a las 8:00 a. m. en Paraíso.

San Miguelito/La izada del pabellón nacional marcó un momento de reflexión este 4 de noviembre en San Miguelito. Antes de dar paso a la jornada de desfiles, la alcaldesa Irma Hernández habló del distrito que aspira a construir: un lugar donde sus habitantes puedan vivir sin miedo y encontrar oportunidades.

“Ese San Miguelito más bonito con el que yo sueño, que es un San Miguelito donde nadie siente miedo, donde todo el mundo tiene posibilidades”, expresó tras izar la bandera.

Puede leer: Rinden honores a los símbolos patrios; más de 26 bandas estudiantiles desfilarán por el Casco Antiguo

Su mensaje acompañó la conmemoración del Día de los Símbolos Patrios, en la segunda jornada de celebraciones del distrito. Hernández también insistió en mantener presente la reflexión durante estas fechas: “Pero la reflexión tiene que estar viva”.

Una segunda jornada para rendir homenaje a la patria

El desfile de este miércoles estaba programado para comenzar a las 8:00 a. m., desde la calle Circunvalación, en el sector de Paraíso, con la participación de delegaciones estudiantiles, bandas musicales y otras agrupaciones.

La programación de ambas fechas contempla reunir a cientos de familias en las rutas de los desfiles para acompañar a los participantes y compartir las actividades conmemorativas.

La jornada tiene como antecedente la celebración del 3 de noviembre, en la que participaron 37 delegaciones. Los actos protocolares de ese día también estuvieron encabezados por Hernández.

Este 4 de noviembre, junto al homenaje a la bandera, el escudo y el himno nacional, la alcaldesa puso en palabras una aspiración para la vida cotidiana de los habitantes del distrito: un San Miguelito con seguridad y posibilidades para todos.