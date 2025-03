'Somos un equipo que parecemos enemigos': Representante de Belisario Porras cuestiona gestión de Irma Hernández

San Miguelito/Las diferencias dentro de la coalición Vamos no solo se manifiestan en la Asamblea Nacional, sino que también han alcanzado los gobiernos locales.

El martes, durante la sesión del Consejo Municipal de San Miguelito, el representante de Belisario Porras, Javier Valverde, quien forma parte de la coalición, emplazó a la alcaldesa Irma Hernández por considerar que no se le toma en cuenta en las actividades que se realizan en su corregimiento.

Durante su intervención, Valverde se refirió a un video en el que la alcaldesa explica los montos entregados a las juntas comunales del distrito, señalando que no hubo consulta previa con el Consejo sobre esas cifras.

Una vez más sin consultar con este consejo, las decisiones que ella va a tomar sean grandes o pequeñas, donde a mí me afectó directamente. Este video mal informó a la sociedad de mi corregimiento”, dijo Valverde.

El representante también denunció que ha recibido amenazas de vida a raíz de la información difundida.

A mí me han llegado amenazas de vida, a la cual yo tengo que hacer responsable a la persona que lo hizo. Hay gente que me dice que yo tengo $7 millones cuando en el video se dice que se va a repartir este año, pero mi sociedad no lo toma así”, planteó.

Valverde criticó que se mencionara que la junta comunal de Belisario Porras, que solo cuenta con un vehículo, recibió unos $100 mil, pero sin explicación ni detalle, de cómo se repartieron esos montos, los cuales dijo no se dieron en conjunto. Por eso detalló que:

Agosto: $12,000

Septiembre: $5,000

Octubre: $11,000

Noviembre: $7,500

Diciembre: $5,500

Enero y febrero 2025: $24,500 y $38,600, respectivamente.

El representante insistió en que si la alcaldesa le hubiera consultado, le habría recomendado no publicar el video.

Si me hubieran preguntado, yo le hubiese dicho que no hiciera ese video, porque no le interesa la vida de nosotros. Está totalmente distante.”

También reclamó que, sin previo aviso, se eliminaron 12 plazas de trabajo en su corregimiento que eran necesarias para mejorar la recolección de basura.

Sin consultarme, me quitó hasta 12 posiciones de trabajo de personas que me podían ayudar a recoger basura. Para qué, no sé. Por qué me las quitó, porque sentía que no la necesitaba, pero nosotros hicimos un acuerdo de que las personas que yo no necesitaba me lo iban a transferir en funcionamiento.”

Valverde lamentó que ni siquiera fue informado sobre un taller organizado por la alcaldía en su corregimiento:

Me estoy enterando ahorita de que el municipio de San Miguelito va a hacer una actividad en Belisario Porras. Señores, yo soy el representante, ¿por qué a mí no se me toma en cuenta para estas cosas?”, le preguntaba a la alcaldesa, quien se encontraba en la sesión.

Finalmente, el representante expresó su frustración por la falta de cohesión dentro de la coalición:

Somos un equipo que parecemos enemigos. Ese actuar a mí me dice que los asesores de la alcaldesa andan por su mundo y no conectan con nosotros.”

Otros representantes también piden más comunicación

Guillermo García, representante de José Domingo Espinar y también de Vamos, coincidió en la necesidad de mejorar la comunicación entre las autoridades locales.

“Lo que tenemos que mejorar es la comunicación, porque nuestros residentes requieren esto, porque somos los actores que vamos a ayudar a solucionar sus problemas. Hay cosas que son buenas, pero si no se manejan bien, no.”

Por su parte, Óscar Gutiérrez, representante de Omar Torrijos, de la coalición Vamos, señaló que la falta de claridad sobre la distribución de fondos genera confusión.

“Creamos ansiedad y desespero innecesario y no está mal que se comunique. Usted sabe que los fondos que usted nos ha brindado desde la alcaldía no son suficientes para poner a funcionar la junta… La invito a que volvamos a tener esa comunicación mucho más fluida y directa.”

Sheyla Grajales, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), advirtió que no es la primera vez que ocurre un problema de este tipo y aconsejó a la alcaldesa ser más cuidadosa con la forma en que se comunica la información.

“Señora alcaldesa, hay que poner en balanza muchísimas cosas. Hay que ver la forma en que se divulga y se maneja la información. De verdad, señora alcaldesa, más comunicación y buscar esa balanza que no nos perjudique.”

Por otro lado, Darío González, representante de Arnulfo Arias, de Realizando Metas, también denunció que ha sido víctima de amenazas, llegando incluso hasta su hogar.

“Se lo aclaro a mi corregimiento, nosotros no recibimos ese dinero de una sola vez (…) hasta a mi hijo me dijeron que me lo iban a secuestrar.”

En tanto, el presidente del Concejo, Iván Chamberí, representante de Rufina Alfaro por la libre postulación, pidió a la alcaldesa que su equipo 'tenga más comunicación con nosotros, que sea más participativo'.

Habla la alcaldesa: 'El objetivo era transparentar'

Ante los reproches de los ediles, Hernández manifestó que la intención era darle claridad a la comunidad con respecto a las partidas que destina la Alcaldía de San Miguelito a las juntas comunales.

"A mí también me preguntan, esos mismos cuestionamientos también me los hacen a mí", señaló. Pidió disculpas por las amenazas.

Es más, he tenido ocasiones donde me he sentado en la oficina de Javier Valverde para entender esta situación, y yo le he mandado notas al ministro de Seguridad para que tenga un reforzamiento con el SPI. Ese es un trámite que estamos gestionando desde hace tiempo, no solo en esta administración, sino desde antes, porque obviamente el corregimiento tiene sus particularidades. En campaña también hicimos esfuerzos para salvaguardar su integridad y la de su familia…”, dijo.

Insistió en que el "objetivo era transparentar (...), yo le tomo las palabras cuando dicen que hay que mejorar o transformar la comunicación, pero lo que se comunicó no es falso ni secreto (...)".

Con respecto a lo manifestado por Valverde sobre la actividad, dejó claro que la misma forma parte del plan de ordenamiento territorial, “la cual usted firmó y ha recibido mensajes y llamadas”, al respecto.

La creciente tensión en San Miguelito refleja los desafíos internos dentro de la Coalición Vamos, evidenciando la necesidad de una mayor coordinación entre la alcaldía y los representantes de corregimientos. San Miguelito cuenta con un nuevo corregimiento, de los cuales cinco son dirigidos por ediles de la libre postulación afiliados a Vamos.