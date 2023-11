Se registra desabastecimiento de alimentos en comunidades de David, Chiriquí

Chiriquí/Desesperados, así se encuentran muchos de los residentes del corregimiento de Las Lomas y Chiriquí, en el distrito de David, provincia de Chiriquí; por el gran desabastecimiento de alimentos y otros insumos básicos, para su sustento y el de sus familias.

En la mayoría de los minisúper y abarroterías de estos corregimientos, ya no hay víveres como: enlatados, embutidos, pollo, carne y otros, que son necesarios para la alimentación de la población.

No hay nada, no hay comida, no hay ni sardina, todo eso está agotado", dijo, Juan Jurado, un dueño de abarrotería en Las Lomas de David.