Semana Santa 2026: afinan detalles para la procesión de la Virgen de la Dolorosa en el Casco Antiguo; limpian anda

Del 27 de marzo al 5 de abril, la Semana Santa también podrá vivirse a través de la transmisión especial desde el Casco Antiguo por TVN y sus plataformas digitales.

Panamá/Con manos dedicadas y en medio de un ambiente cargado de fe, culminaron este día los trabajos de limpieza y pulimiento del anda de la Virgen de la Dolorosa, una de las imágenes más veneradas de la Semana Santa en Panamá.

Un recorrido por el templo deja ver a las damas de honor concentradas en cada detalle, trabajando con esmero, amor y una devoción que trasciende lo material. Durante siete días consecutivos, este grupo se entregó a una labor que no solo implica el cuidado de una estructura religiosa, sino también la preparación espiritual para uno de los momentos más significativos del calendario litúrgico.

Cada jornada estuvo acompañada de oración y recogimiento. Las participantes eran conscientes de que no solo estaban restaurando el brillo del anda, sino también alistando el escenario para una manifestación pública de fe que cada año reúne a miles de personas en el Casco Antiguo.

“Nosotros tenemos ya una semana de estar limpiando y preparándonos para el próximo viernes 27 de marzo, Viernes de Dolores, que inicia nuestra Semana Santa en el Casco Antiguo. Con mucho amor y mucha devoción, las damas de la Dolorosa estamos puliendo el anda donde va a procesionar nuestra querida y adorada Virgen. Ese día queremos e invitamos a todos los panameños a que nos acompañen en la procesión, que va a estar lindísima, y que no se pierdan ver a la Virgen”, expresó Gisela Sosa de Obarrio, dama de honor.

La preparación, sin embargo, va más allá de lo visible. Para quienes participan, se trata de un acto profundamente espiritual.

“La Virgen en ese momento requiere de todos que le acompañemos en su dolor y, a la vez, que sintamos que con ella encontramos esperanza, porque todos en nuestra vida también tenemos algún dolor o algún problema, y en ella vamos a encontrar la esperanza”, añadió.

El anda, elaborada en plata y considerada una de las piezas más valiosas del patrimonio religioso, permaneció resguardada durante todo un año. Su limpieza requirió técnicas cuidadosas y manos expertas capaces de devolverle su brillo sin comprometer su delicada estructura.

La Semana Santa Internacional 2026 comenzará el próximo 27 de marzo y se extenderá hasta el 5 de abril en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, con una programación que incluye múltiples procesiones, recorridos religiosos y actividades abiertas al público.

La procesión del Viernes de Dolores a las 7:00 p. m. recorrerá las históricas calles de San Felipe, un escenario que aporta solemnidad y belleza a este acto litúrgico. Esta procesión da inicio a las actividades de Semana Santa en el Casco Antiguo.

Como cada año, se espera una gran asistencia de público, atraído por la riqueza cultural, la tradición y la profunda carga espiritual de estas procesiones, que ya trascienden fronteras y consolidan su carácter internacional.

Del 27 de marzo al 5 de abril, la Semana Santa también podrá vivirse a través de la transmisión especial desde el Casco Antiguo por TVN y sus plataformas digitales.

Con información de Jessica Román.