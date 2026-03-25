Semana Santa en el Casco Antiguo: Ingreso a la zona será peatonal al momento de las procesiones; habrá desvíos vehiculares

Ante la expectativa de más de 250,000 visitantes —un aumento respecto a las 230,000 personas registradas en 2025—, el representante de la Policía del Tránsito compartió recomendaciones prácticas para quienes planean asistir a las celebraciones.

Ciudad de Panamá/La Policía del Tránsito activará un operativo especial de movilidad para las celebraciones de Semana Santa en el Casco Antiguo, que inician este viernes 27 de marzo con la procesión del Viernes de Dolores.

Raymundo Sandoval, teniente de la Policía del Tránsito, confirmó que se implementarán desvíos vehiculares en horarios nocturnos para garantizar la seguridad de peatones y feligreses durante las ocho procesiones programadas.

"Para esta fiesta de Semana Santa vamos a tener desvíos activados en horas donde se desarrollan las diferentes procesiones. Teniendo en cuenta que las actividades se van a desarrollar desde el 27 de marzo hasta el 5 de abril, en su mayoría desde las 7 de la noche en adelante", manifestó Sandoval.

Puntos de desvío y recomendaciones

El teniente Sandoval detalló que los desvíos estarán ubicados principalmente en Calle Novena con Avenida B, punto estratégico para regular el ingreso al sitio histórico.

"Si usted viene ingresando por la Cinta Costera, por el Parque 2 de Enero, el desvío va a estar ubicado en Calle Novena. O sea, que usted va a tener que irse hacia Avenida B. Y si viene por Avenida A, de igual manera va a tener que desviarse hacia Avenida B", explicó el teniente.

Sandoval enfatizó que, durante el desarrollo de las procesiones, el acceso vehicular al Casco Antiguo estará restringido para priorizar la circulación peatonal.

Ante la expectativa de más de 250,000 visitantes —un aumento respecto a las 230,000 personas registradas en 2025—, el representante de la Policía del Tránsito compartió recomendaciones prácticas para quienes planean asistir a las celebraciones.

"A los señores visitantes se les recomienda asistir en transporte público. Si ustedes vienen en su vehículo, no lo deje mal estacionado, ya sea en los predios del Casco, porque eso va a afectar a la movilidad", indicó Sandoval.

El teniente recordó que los espacios dentro del Casco deben permanecer despejados para facilitar el paso de las andas y la circulación de emergencias. "Si lo trae, déjelo bien estacionado en un lugar donde no interrumpa la movilidad vehicular", añadió.

Transporte público y operativos de apoyo

Sobre el servicio de MiBus, Sandoval confirmó que la ruta que ingresa al Casco Antiguo continuará operando con normalidad durante la temporada.

"La ruta sigue funcionando. Lo que se busca es que el visitante tenga el acceso y no sea necesariamente que lo haga en su vehículo", manifestó.

La Policía del Tránsito desplegará unidades especializadas en ordenamiento vial para coordinar los flujos de entrada y salida, así como para asistir a conductores y peatones en los puntos críticos.

El operativo forma parte de un trabajo interinstitucional que incluye al Servicio de Protección Institucional (SPI), el Municipio de Panamá y los organizadores de la Semana Santa en el Casco, con el fin de brindar una experiencia segura y ordenada a residentes y visitantes.

Mientras se ultiman los detalles logísticos, las autoridades invitan a la población a planificar sus visitas con anticipación, utilizar rutas alternativas y seguir las indicaciones del personal de tránsito para garantizar una celebración sin contratiempos en el patrimonio histórico de la capital.

"Por las procesiones, el acceso vehicular va a estar limitado. Por ende, lo que es los predios deben estar despejados", concluyó Sandoval.

Con información de Fabio Caballero.