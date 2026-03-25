Semana Santa en el Casco Antiguo: SPI desplegará 1,000 uniformados en operativo de seguridad

El Casco Antiguo se transformará en una zona predominantemente peatonal durante los eventos de Semana Santa. Solo residentes y comerciantes con pases de acceso podrán ingresar en vehículo hasta ciertos horarios.

Ciudad de Panamá/El Servicio de Protección Institucional (SPI) activará el Operativo Fortaleza 3 con aproximadamente 1,000 uniformados para garantizar la seguridad de los visitantes que acudirán al Casco Antiguo durante la Semana Santa 2026.

Matías Ruiz Castillo, subcomisionado del SPI, confirmó que el dispositivo estará bajo el liderazgo del director Armando King y cubrirá los sectores del Casco Antiguo, Cinta Costera y Parque Omar.

El objetivo principal es proteger a feligreses y turistas durante las ocho procesiones programadas, que inician este viernes 27 de marzo con el Viernes de Dolores.

"Todo esto con el propósito de asegurar o fortalecer la seguridad para los visitantes o los feligreses que vienen a este sector, para que de una forma sana y segura puedan visitar las siete iglesias y disfrutar de las procesiones", añadió el subcomisionado del SPI.

Acceso vehicular restringido

Ruiz explicó que el Casco Antiguo se transformará en una zona predominantemente peatonal durante las celebraciones. Solo residentes y comerciantes con pases de acceso podrán ingresar en vehículo hasta ciertos horarios.

"El Casco Antiguo se va a transformar en un casco con vías peatonales. Se van a tener accesos que se van a permitir para los residentes y los comerciantes en los diferentes puntos de control", detalló.

Los puntos de control habilitados serán:

Rotonda del Mercado Marisco

Calle 13, sector San Felipe

"Los que sí tienen sus accesos, sus pases, sí podrán ingresar para la parte interna hasta cierto horario, ya que el tránsito o el acceso al Casco a cierto horario ya es complicado", indicó.

Se espera que más de 250 mil visitantes lleguen al sitio histórico, un aumento respecto a las 230,000 personas registradas en 2025.

Recomendaciones

Ante la expectativa de multitudes, Ruiz compartió recomendaciones prácticas para quienes planean asistir a las procesiones o recorrer las siete iglesias.

"Vengan dispuestos a caminar la procesión y caminar las siete iglesias, que es lo más factible para esos días, esos momentos", manifestó.

El subcomisionado del SPI enfatizó el uso de ropa cómoda y calzado adecuado, considerando que algunas actividades se desarrollarán durante el día bajo altas temperaturas.

Las miembros del SPI estarán identificadas y distribuidas estratégicamente para brindar asistencia inmediata en caso de emergencias o requerimientos de los visitantes.

El operativo forma parte de un trabajo interinstitucional que incluye a la Policía Nacional, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y el Municipio de Panamá, con el fin de coordinar seguridad, movilidad y servicios durante la temporada de Semana Santa.

Con información de Fabio Caballero