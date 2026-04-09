Serviestiba mantiene operaciones ininterrumpidas y continuidad de la cadena logística en puertos de Balboa y Cristóbal

Serviestiba señaló que mantiene el cumplimiento de sus responsabilidades con más de 2,000 colaboradores.

Ciudad de Panamá/Serviestiba informó que continúa operando de manera eficiente e ininterrumpida en los puertos de Balboa y Cristóbal.

Serviestiba señaló que está "garantizando la movilización de carga internacional y local y contribuyendo a la estabilidad de la cadena de suministro del país".

En el ámbito laboral, Serviestiba señaló que mantiene el cumplimiento de sus responsabilidades con más de 2,000 colaboradores, "asegurando el pago oportuno de salarios y el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social conforme a la normativa vigente".

"La operación sostenida de la empresa ha permitido mantener la fluidez de las actividades portuarias, asegurando la atención continua de buques y carga en un entorno logístico exigente", señaló Serviestiba.

"Este desempeño resulta clave para preservar la eficiencia operativa del sistema portuario nacional. La continuidad de estas operaciones contribuye a sostener la confiabilidad de Panamá como hub marítimo regional, en coordinación con los distintos actores de la cadena logística", indicó la empresa.