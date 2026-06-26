Siguen las donaciones en Panamá para apoyar a los damnificados por los terremotos en Venezuela

Ciudad de Panamá, Panamá/La solidaridad de los panameños y de los extranjeros residentes en el país continúa haciéndose sentir tras los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela, con cientos de personas acercándose a los centros de acopio habilitados para apoyar a las familias damnificadas.

Tanto el Gobierno Nacional como la Alcaldía de Panamá mantienen activos los puntos de recepción de ayuda, donde este viernes se siguen recibiendo alimentos, artículos de higiene, herramientas e insumos de primera necesidad para ser enviados a las zonas afectadas.

Uno de los centros de acopio funciona en la planta baja del Edificio Hatillo, donde la Alcaldía de Panamá recibe donaciones en horario corrido de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En este punto se aceptan alimentos no perecederos, artículos de higiene, insumos médicos y de rescate, alimentos para mascotas, útiles escolares y, de manera exclusiva, ropa ligera limpia, en buen estado o preferiblemente nueva.

Por su parte, el Despacho de la Primera Dama mantiene habilitado su centro de recepción en el Parque Omar, donde las donaciones podrán entregarse hasta las 8:00 p.m.

Las autoridades informaron que, debido a las necesidades identificadas tras la emergencia, se amplió la lista de artículos que pueden ser donados en el Parque Omar. Ahora también se reciben generadores eléctricos, carpas, baños portátiles, palas, picos, herramientas para la remoción de escombros e insumos médicos.

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Entre los productos prioritarios continúan figurando los alimentos no perecederos, como arroz, pasta, avena, leche en polvo, comidas enlatadas, barras de cereal, galletas y café o té instantáneo. También se requieren artículos de emergencia como linternas, pilas, cargadores portátiles, bolsas de basura resistentes, cascos, martillos e insumos de rescate.

En materia de higiene, las autoridades solicitan jabones, cepillos y pasta dental, toallas sanitarias, pañales para niños y adultos, papel higiénico, toallitas húmedas, desodorantes y afeitadoras desechables. Asimismo, se reciben mochilas, cajas o bolsas reutilizables para organizar los kits humanitarios, además de alimentos secos o húmedos para perros y gatos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a sumarse a esta jornada solidaria, destacando que cada aporte contribuirá a atender las necesidades urgentes de las comunidades venezolanas afectadas por los sismos.

Con información de Fabio Caballero