Simulacro Nacional| estudiantes del Instituto Fermín Naudeau ponen a prueba su respuesta ante emergencias

Panamá/Más de 1,700 estudiantes del Instituto Fermín Naudeau participaron este miércoles en el Segundo Simulacro Nacional de Gestión Integral del Riesgo, un ejercicio que se desarrolló de forma simultánea en las 16 regiones educativas del país para poner a prueba la capacidad de respuesta de la comunidad educativa ante situaciones de emergencia.

Durante la jornada, los estudiantes practicaron procedimientos de evacuación, primeros auxilios y atención de personas heridas, como parte de las brigadas conformadas para este tipo de ejercicios.

La estudiante Alisson Bonilla destacó la importancia de prepararse para enfrentar eventos inesperados.

Esto es muy importante y muy fundamental, ya que cuando vamos creciendo podemos aplicar todos estos conocimientos, porque nunca se sabe cuándo puede ocurrir un sismo, un terremoto, un temblor en nuestras áreas o en nuestras comunidades, y al nosotros tener todo este conocimiento, lo podemos aplicar debidamente correcto en un futuro”.

Por su parte, el estudiante Yavith Lezcano, quien integró la brigada de primeros auxilios, explicó el papel que desempeñó durante el simulacro.

Mi participación se conformó de ayudar a las personas que venían con distintos tipos de heridas, a parar hemorragias y a dar primeros auxilios".

Añadió que la capacitación recibida puede ser útil más allá del entorno escolar. "Esta ayuda nos sirve más adelante en la calle si hay algún tipo de accidente o demás, para poder saber cómo atender o intentar ayudar a las personas".

Heriberto Chávez, de Gestión de Riesgos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) indicó que el ejercicio permitió evaluar la respuesta ante distintos escenarios de riesgo.

"En temas de incendios, de movimientos sísmicos, inundaciones, fuertes brisas, todo lo que tiene que ver con alto riesgo para la comunidad."

Chávez informó que la evacuación de los estudiantes del plantel se completó en un tiempo de cinco minutos.

En la evaluación que hemos hecho para evacuar 1,700 personas, lo han hecho en un tiempo de cinco minutos, lo han hecho muy bien. Son dos partes que tienen que evacuar: la parte interna y externa que está en la parte de atrás, la planta baja subterránea y lo que es el área de la parte externa".

Por su parte, el director nacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres del Meduca, Javier Hurtado, explicó que el objetivo principal del simulacro es evaluar la efectividad de los protocolos implementados en los centros educativos.

"Poner a prueba los planes escolares de gestión integral de riesgo de nuestros centros educativos y, además, que podamos tener temas como calcular el tiempo de reacción oportuna, el protocolo de actuación y, además, ver temas como las ubicaciones de nuestras señalizaciones, incluyendo el punto de encuentro”.

Con información de Jessica Román.