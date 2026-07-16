Facultad de Administración de Empresas inicia juramentación de nuevas autoridades de la Universidad de Panamá

En su intervención, la decana Tamara de Velasco agradeció el respaldo recibido durante el proceso electoral y reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la facultad y de la Universidad de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad (Faeco) se convirtió en la primera unidad académica de la Universidad de Panamá en iniciar el proceso de toma de posesión de las autoridades electas para el período 2026-2031, con la juramentación de la magíster Tamara de Velasco como decana y del doctor Guillermo Gómez como vicedecano.

El acto protocolar fue encabezado por el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, y contó con la participación del director general de Recursos Humanos, Héctor González, además de docentes, administrativos, estudiantes e invitados especiales.

Durante la ceremonia, las nuevas autoridades firmaron el acta de toma de posesión y el libro oficial de registro, formalizando el inicio de sus funciones al frente de esta unidad académica.

En su intervención, la decana Tamara de Velasco agradeció el respaldo recibido durante el proceso electoral y reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la facultad y de la Universidad de Panamá.

"En nuestros 39 años de servicio en esta institución hemos dado muestras de trabajo y así lo seguiremos haciendo, con el apoyo de todos ustedes", expresó.

Por su parte, el rector Flores Castro destacó que este acto marca el inicio del proceso de renovación de las autoridades universitarias elegidas democráticamente para el período 2026-2031.

Además, resaltó la trayectoria de las nuevas autoridades, señalando que Tamara de Velasco cuenta con una amplia experiencia en los procesos administrativos de la institución, mientras que Guillermo Gómez ha realizado importantes aportes en los procesos de acreditación académica.

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Como parte de su discurso, el rector también planteó la posibilidad de implementar una nueva modalidad de trabajo de graduación para los estudiantes de Administración de Empresas. La propuesta contempla que los universitarios puedan desarrollar microempresas mediante convocatorias de apoyo al emprendimiento, como una alternativa a la tesis tradicional y a la práctica profesional.

Con este acto, Faeco abrió oficialmente el calendario de tomas de posesión de las nuevas autoridades de la Universidad de Panamá, dando inicio a una nueva etapa enfocada en fortalecer la excelencia académica, la gestión institucional y el aporte de la casa de estudios superiores al desarrollo del país.