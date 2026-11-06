Sinaproc advierte sobre inundaciones y acumulación de aguas en vías por lluvias en varias provincias

Desde el Sinaproc señalan que se mantiene la alerta verde y que el aviso de vigilancia se ha extendido a otros sectores. Mientras tanto, continúa la alerta amarilla para Tonosí y el sur de Veraguas, debido a las condiciones meteorológicas.

Las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas registradas durante la tarde de este viernes mantienen en vigilancia a las autoridades de emergencia, principalmente en las provincias de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé, donde se reportan encharcamientos e inundaciones en algunos sectores.

Omar Smith, director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), informó que se han identificado tramos carreteros con acumulación de agua entre Penonomé, Divisa y Santa María, en dirección a Chitré, por lo que advirtió sobre el riesgo de deslizamiento de los vehículos debido a las condiciones de las vías.

El funcionario también confirmó reportes de inundaciones en el área de Guararé, en la provincia de Los Santos. No obstante, indicó que los tramos carreteros se mantienen transitables y recomendó a los conductores reducir la velocidad y mantenerse atentos a las condiciones del camino.

Smith señaló que se mantiene la alerta verde y que el aviso de vigilancia se ha extendido a otros sectores. Mientras tanto, continúa la alerta amarilla para Tonosí y el sur de Veraguas, debido a las condiciones meteorológicas.

Por su parte, Julissa Rivera, meteoróloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), explicó que las tormentas responden a las condiciones propias de la temporada lluviosa, favorecidas por la presencia de la zona de convergencia intertropical, que se encuentra desplazada hacia Centroamérica, y un sistema de baja presión al norte del país.

Estos sistemas están propiciando el ingreso de humedad desde el océano Pacífico hacia el territorio nacional. Según Rivera, las lluvias también se han desplazado desde el norte de la provincia de Panamá hacia sectores costeros, además de Coclé y Panamá Oeste.

Las autoridades meteorológicas no descartan que las precipitaciones continúen durante las próximas horas y que alcancen la ciudad capital durante la noche.

Ante este panorama, Sinaproc recomienda evitar cruzar calles o áreas inundadas, conducir con precaución y mantenerse atentos a los avisos oficiales, especialmente en las zonas bajo vigilancia.

Con información de Yamy Rivas