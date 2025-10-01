Sinaproc mantiene aviso de vigilancia por lluvias significativas en varias provincias hasta el sábado

Sinaproc recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales, evitar cruzar ríos y quebradas crecidas y extremar medidas de precaución en áreas propensas a inundaciones y deslizamientos.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó este miércoles que, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias significativas desde las 11:30 a.m. del 1 de octubre hasta las 11:59 p.m. del sábado 4 de octubre de 2025.

Las provincias y comarcas bajo aviso son: Bocas del Toro, Chiriquí, Ngäbe Buglé, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, Colón, Panamá, Panamá Oeste, Darién y Guna Yala.

Condiciones previstas

De acuerdo con el informe, se esperan aguaceros y tormentas muy fuertes con la posibilidad de acumulados significativos, especialmente entre el viernes 3 y sábado 4 de octubre.

Los registros podrían alcanzar entre 50 y 100 milímetros de lluvia diarios, con montos puntualmente superiores en áreas de mayor intensidad.

Posibles impactos

Las autoridades advierten que los efectos de estas lluvias podrían ocasionar:

Inundaciones urbanas y rurales

Deslizamientos de tierra

Crecidas y desbordes de ríos

Calles anegadas

Caída de árboles

Sinaproc recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales, evitar cruzar ríos y quebradas crecidas y extremar medidas de precaución en áreas propensas a inundaciones y deslizamientos.