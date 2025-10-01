Sinaproc mantiene aviso de vigilancia por lluvias significativas en varias provincias hasta el sábado
Sinaproc recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales, evitar cruzar ríos y quebradas crecidas y extremar medidas de precaución en áreas propensas a inundaciones y deslizamientos.
El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó este miércoles que, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias significativas desde las 11:30 a.m. del 1 de octubre hasta las 11:59 p.m. del sábado 4 de octubre de 2025.
Las provincias y comarcas bajo aviso son: Bocas del Toro, Chiriquí, Ngäbe Buglé, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, Colón, Panamá, Panamá Oeste, Darién y Guna Yala.
Condiciones previstas
De acuerdo con el informe, se esperan aguaceros y tormentas muy fuertes con la posibilidad de acumulados significativos, especialmente entre el viernes 3 y sábado 4 de octubre.
Los registros podrían alcanzar entre 50 y 100 milímetros de lluvia diarios, con montos puntualmente superiores en áreas de mayor intensidad.
- Te puede interesar: Prepárese, se espera incremento de lluvias en octubre y mayor presencia de La Niña
Posibles impactos
Las autoridades advierten que los efectos de estas lluvias podrían ocasionar:
- Inundaciones urbanas y rurales
- Deslizamientos de tierra
- Crecidas y desbordes de ríos
- Calles anegadas
- Caída de árboles
Sinaproc recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales, evitar cruzar ríos y quebradas crecidas y extremar medidas de precaución en áreas propensas a inundaciones y deslizamientos.