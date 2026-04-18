Sinaproc recuerda mareas máximas y advierte que el domingo será el punto más alto

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían coincidir con episodios de lluvias, lo que aumentaría el nivel de ríos y quebradas, generando posibles inundaciones en áreas vulnerables, especialmente en zonas cercanas al mar.

Panamá/Las costas del Pacífico panameño enfrentarán en los próximos días un aumento significativo en el nivel del mar, con mareas que podrían alcanzar hasta 17.0 pies de altura, de acuerdo con el más reciente aviso emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

La advertencia se mantiene para el periodo comprendido entre el 17 y el 20 de abril, cuando se esperan los niveles más elevados, lo que podría representar un riesgo para comunidades cercanas a zonas costeras.

De acuerdo con el informe, el domingo 19 se registraría el punto más alto con una marea de 17.0 pies en horas de la tarde, mientras que en otros días también se prevén niveles elevados que superan los 16 pies, lo que mantiene la alerta en distintos sectores del litoral.

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían coincidir con episodios de lluvias, lo que aumentaría el nivel de ríos y quebradas, generando posibles inundaciones en áreas vulnerables, especialmente en zonas cercanas al mar.

Ante este escenario, el Centro de Operaciones de Emergencias del Sinaproc mantiene vigilancia y monitoreo permanente en coordinación con autoridades locales y estamentos de seguridad, con el objetivo de salvaguardar la vida de la población.

El llamado a la ciudadanía es claro. Evitar actividades en playas, esteros y zonas costeras durante las horas de marea alta, no cruzar ríos ni quebradas crecidas y mantenerse atentos a los avisos oficiales forman parte de las recomendaciones.