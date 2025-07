Especialistas advierten sobre grave rezago educativo tras más de 500 días sin clases desde 2023

Ciudad de Panamá, Panamá/Un paro que se extendió por al menos 82 días se suma a los casi 500 días de suspensión de clases registrados desde 2023 hasta la fecha, una cifra que, según análisis de especialistas, ha impactado de forma grave el proceso de aprendizaje de miles de estudiantes que ahora deben enfrentar el ingreso a la universidad.

Nivia Roxana Castrellón, especialista en educación, señala que más allá de los mecanismos que establecen el Ministerio de Educación (Meduca) y los distintos planteles oficiales para recuperar las clases, existen aspectos puntuales que deben considerarse en el sistema educativo nacional.

Castrellón destacó que el primer paso debe ser realizar un diagnóstico que incluya información fundamental sobre cómo esta situación incidió en los estudiantes en vulnerabilidad educativa, lo cual puede haber ocurrido de dos maneras: el rezago escolar y la posible deserción del sistema.

"Es fundamental tener un inventario de cuántos estudiantes han vuelto a las escuelas y, sobre todo, porque si son estudiantes en vulnerabilidad educativa, hay que buscar las formas de recuperar a estos estudiantes al sistema", advierte la especialista.

La preocupación se centra en evitar que el país continúe incorporando "ninis" —personas que ni trabajan ni estudian— a la sociedad, un fenómeno que ya registraba una tasa de mil nuevos casos por mes en Panamá. La experta hace referencia a sistemas implementados en otros países, como Chile, donde el Meduca mantiene un control diario de la asistencia escolar. Este modelo, según explica, ha sido exitoso en diversos aspectos, logrando mejorar la presencia escolar de los niños.

"Las oportunidades educativas se construyen de diferentes maneras. No es solamente el calendario escolar, es la jornada escolar", señala Castrellón, quien destaca que los estudiantes de escuelas oficiales ya enfrentan una desventaja significativa con apenas cuatro horas y media de clases versus siete horas en las escuelas particulares.

Poblaciones en mayor riesgo

La especialista identifica grupos específicos en situación de vulnerabilidad que requieren atención prioritaria:

Las niñas, quienes enfrentan una situación de vulnerabilidad particular

Las comunidades en áreas indígenas

Los estudiantes con vulnerabilidades socioeconómicas

Para el próximo año escolar, Castrellón propone implementar estrategias enfocadas en conocimientos y niveles de aprendizaje, incluyendo la posibilidad de agrupar a los estudiantes por niveles de aprendizaje en lugar de por niveles educativos tradicionales.

"Los niños que tienen rezagos, vamos a ponerlos juntos para que haya una intervención por parte de los educadores muy enfocada, muy concentrada y utilizar herramientas muy poderosas como los derechos fundamentales de aprendizaje", explica.

Castrellón también destaca la importancia de considerar el estado anímico tanto de estudiantes como de educadores. Los primeros enfrentan estrés por recuperar materias en las que ya tenían dificultades. La experta recuerda que el Compromiso Nacional por la Educación estableció como prioridad la salud física, mental y emocional de toda la comunidad educativa, lo que llevó a enfocar esfuerzos en hacer gabinetes psicopedagógicos.

"La salud mental de los panameños y del mundo viene afectada desde la pandemia. Tenemos que colaborar, especialmente en el caso de los niños y jóvenes, porque sabemos que en las etapas de socialización muy probablemente muchos estuvieron con distanciamiento social", argumenta.

Reconstruir la confianza

A pesar de la firma del pacto que puso fin al paro, Castrellón considera fundamental "construir con base en qué nos une" y "construir puentes" para superar las divisiones en la relación entre los docentes y el Meduca. "Entonces no puede ser que los niños vivan las consecuencias de las decisiones de los adultos", reflexiona la especialista.

Castrellón concluye que todo el sistema educativo debe estar al servicio de la recuperación de los aprendizajes, recordando que la educación "no es un favor, es un derecho humano fundamental y un derecho humano habilitante".

"Para mí la democracia no es ir a votar cada cinco años. La democracia es que te den equiparación de oportunidades para que tú puedas desarrollar tu potencial. Y eso, yo no conozco otra fórmula que no sea a través de la educación", sentencia.