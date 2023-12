Sobreviviente panameña cuenta el horror que vivió durante el ataque de Hamás

Ciudad de Panamá, Panamá/Denis Heilbum y David Heilbum, son sobrevivientes del ataque terrorista ejecutado por el grupo Hamás el 7 de octubre de este año, este jueves 21 de diciembre, relataron en Mesa de Periodistas los momentos de pánico que se vivieron en los kibutz de Israel cuando se produjo el hecho.

Escuchar alarmas, entrar a cuartos de seguridad por alerta de misil, no es nada nuevo para quienes viven cerca de la Franja de Gaza, indicó Denis.

Sin embargo, aquel fatídico día en que asesinaron a decenas de personas, se encendieron las alarmas a eso de las 6:00 a.m., pero no había alerta de misil. A pesar de la gran confusión, Denis, David y su perro se refugiaron en el cuarto de seguridad y luego de 15 minutos, escucharon los disparos y se dieron cuenta que no era un ataque de misil, sino que también habían terroristas en la zona.

Los disparos empezaron a escucharse cada vez más cerca, y en ese momento, David procedió a cerrar la puerta de la entrada principal que estaba sin seguridad como es de costumbre en los kibutz de Israel, relató Denis.

La estrategia utilizada por estos jóvenes para sobrevivir al ataque de Hamás, fue internarse en el cuarto de seguridad y salir la menor cantidad de veces posibles, todo con el propósito de que si habían terroristas cerca a su casa, estos no los escucharán.

Detalló que, en un grupo de WhatsApp, antes de quedar sin señal wifi, ya se había alertado sobre la presencia de terroristas y habían reconocido el lugar en donde los miembros de Hamás habían hecho videos y era en el kibutz de su zona.

Recordó que el ataque fue un sábado, pero no salieron del cuarto de seguridad hasta el lunes en horas de la tarde cuando escucharon a soldados israelís cerca de su casa.

Según reveló David, no podrán volver a su casa en el kibutz en un periodo de casi dos años, porque en este momento, el lugar es zona militar y solo lograron salir con la ropa que tenían puesta el día del ataque. Actualmente, las familias del lugar se encuentran en una habitación de hotel y así permanecerán hasta que el sitio en donde vivían vuelva a ser seguro.