Sospechoso colisiona tres vehículos en medio de una persecución

Ciudad de Panamá, Panamá/Una persecución vehicular terminó con tres autos colisionados, según informó este viernes la Policía Nacional.

Según información de las autoridades, el vehículo fue interceptado por agentes de la policía Lince, pero desde el auto lanzaron una bolsa en el área de Monte Oscuro, la cual tenía un fusil dentro.

El conductor del auto emprendió la marcha y, en medio de la huida, colisionó tres vehículos.

También lanzó una segunda arma. Finalmente, la Policía Nacional logró interceptarlo.

En tanto, se realiza la inspección del auto para verificar qué tiene adentro y para realizar los respectivos allanamientos.

Se esperan mayores detalles por parte de las autoridades.

Con información de Nicanor Alvarado