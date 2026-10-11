SPIA pide que inspecciones de estructuras tras el sismo sean realizadas por profesionales idóneos

Tomás Correa señaló que las evaluaciones deben estar a cargo de especialistas en ingeniería estructural antes de autorizar el retorno de las personas a sus viviendas y edificios.

Provincia de Panamá./El presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), Tomás Correa, destacó la importancia de realizar inspecciones rigurosas en las estructuras del país tras el sismo de 7.5 registrado el pasado 9 de octubre.

Correa manifestó que, en términos generales, las edificaciones y viviendas han respondido a los parámetros de diseño, construcción y supervisión establecidos para garantizar la seguridad de las personas.

El representante del gremio señaló que Panamá cuenta con profesionales de la ingeniería y la arquitectura formados bajo las disposiciones y reglamentos de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, conforme a la Ley 15 del 26 de enero de 1959.

Sin embargo, enfatizó que las revisiones posteriores al movimiento sísmico deben ser realizadas por "profesionales idóneos con conocimientos en diseño estructural, quienes puedan determinar si existen condiciones seguras para que las personas regresen a sus viviendas y edificios".

Correa también indicó que el gremio ha realizado inspecciones en las provincias de Herrera y Los Santos; sin embargo, recordó que la atención de la emergencia debe seguir las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia.