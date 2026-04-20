Suben 400% las detenciones de barcos panameños en puertos chinos

El vicecanciller evitó adelantar posibles medidas por parte de Panamá y reiteró que esperan que la situación responda a aspectos técnicos y no a factores políticos, advirtiendo que este tipo de acciones puede impactar el comercio internacional.

Las relaciones entre Panamá y China atraviesan un momento de “alta tensión”, según reconoció el vicecanciller Carlos Hoyos, quien alertó sobre el aumento significativo en la detención de buques con bandera panameña en puertos chinos.

“Más que una relación tensa, hay muchos temas de alta tensión. Es parte del terreno. En la Cancillería, el trabajo número uno es prácticamente el manejo de crisis”, afirmó Hoyos.

El diplomático calificó como “de extrema preocupación” el incremento en estos incidentes, al señalar que el crecimiento en las detenciones es desproporcional frente a los registros históricos.

“El aumento es lo que llama la atención. Ellos argumentan que están aplicando sus medidas de control, pero es difícil determinar si esto responde a prácticas habituales o a una intensificación reciente de las inspecciones”, explicó.

Según detalló, Panamá mantiene comunicaciones casi diarias con Beijing, a través de la embajadora de China en el país, quien ha reiterado que las detenciones obedecen a temas técnicos y regulatorios.

No obstante, Hoyos indicó que la incidencia actual refleja un incremento de aproximadamente 400%, lo que ha encendido las alertas del gobierno panameño.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino coincidió en que la situación no es habitual desde el punto de vista marítimo.

“Como abogado marítimo, no es usual. Panamá es parte del Tokyo MOU y queremos verificar la validez y el fundamento de estas detenciones”, señaló el mandatario.

Mulino añadió que, por ahora, no se puede afirmar que se trate de represalias políticas, y planteó que podría tratarse de un endurecimiento en las inspecciones de seguridad marítima.

En ese sentido, informó que el director de Marina Mercante se encuentra en Japón atendiendo este tema.

El vicecanciller evitó adelantar posibles medidas por parte de Panamá y reiteró que esperan que la situación responda a aspectos técnicos y no a factores políticos, advirtiendo que este tipo de acciones puede impactar el comercio internacional.

“Al final, se afecta China, los países proveedores y quienes reciben carga a nivel mundial”, concluyó.

Información de Elizabeth González