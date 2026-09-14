Suspenden clases en el Félix Olivares por fisuras detectadas tras movimientos sísmicos

El colegio Félix Olivares Contreras cuenta con más de un siglo de existencia, por lo que las autoridades mantienen las evaluaciones para determinar las condiciones de seguridad de sus estructuras antes de permitir el retorno de los estudiantes.

David, Chiriquí/Las clases fueron suspendidas este lunes 14 y martes 15 de septiembre en el colegio Félix Olivares Contreras, en la provincia de Chiriquí, mientras se evalúan posibles daños estructurales detectados en el histórico plantel educativo.

La medida preventiva fue adoptada luego de que funcionarios del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Cuerpo de Bomberos inspeccionaran las instalaciones y detectaran fisuras en algunas de las vigas del colegio, particularmente en el área donde se encuentra la estructura de dos plantas.

El subdirector del plantel, Julio Sarraonandia, explicó que la situación se conoció luego de los movimientos registrados la noche del viernes 11 de septiembre y que Sinaproc realizó una inspección al día siguiente.

“Lo que ocurre es que el Sinaproc vino el sábado 12 de septiembre; el movimiento fue el viernes en la noche. Recibimos la visita de Sinaproc el sábado. Nos dijeron que lo preferible era que acordonáramos el área y que tuviéramos unos dos días sin clases hasta que ellos terminaran de elaborar el informe definitivo”, explicó.

Sarraonandia señaló que el informe determinará si las clases pueden retomarse con normalidad o si será necesario mantener cerrada alguna parte del colegio debido a las condiciones estructurales encontradas.

“Ya que nos va a decir si se puede dar clase de acuerdo al daño estructural que tiene la edificación o si hay que mantener cerrada una parte. No sé, eso es producto del informe que ellos van a emitir”, indicó.

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De acuerdo con el reporte, la situación estaría relacionada con los movimientos sísmicos registrados durante el fin de semana, cuando se contabilizaron al menos cinco eventos con magnitudes de entre 2.9 y 5.3.

El colegio Félix Olivares Contreras cuenta con más de un siglo de existencia, por lo que las autoridades mantienen las evaluaciones para determinar las condiciones de seguridad de sus estructuras antes de permitir el retorno de los estudiantes.

Mientras se completa la inspección y se emite el informe definitivo, las clases permanecerán suspendidas como medida de prevención.

Con información de Demetrio Ábrego