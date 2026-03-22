Suspenden visitas en el pabellón 15 de La Joya tras alteración del orden y policías heridos.

Las investigaciones sobre la alteración del orden en La Joya continúan para deslindar responsabilidades por las agresiones a las fuerzas de seguridad.

El Sistema Penitenciario, bajo la dirección del Ministerio de Gobierno, informó mediante un comunicado oficial la suspensión temporal de las visitas en un sector específico del Centro Penitenciario La Joya. La medida responde a una reciente alteración del orden protagonizada por privados de libertad en el sector este de la capital.

Agresión a unidades policiales

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 21 de marzo, cuando un grupo de internos inició disturbios que resultaron en dos unidades policiales heridas. Según el reporte oficial, las unidades de seguridad fueron atacadas con golpes de piedras durante los incidentes registrados en el penal.

Debido a esta situación, la Dirección General del Sistema Penitenciario ha tomado decisiones administrativas y de seguridad inmediatas para salvaguardar la integridad de los custodios, policías y visitantes.

Restricciones en el Pabellón 15

Para este lunes 23 de marzo, se ha establecido un protocolo especial para el pabellón 15 de La Joya:

Solo se recibirán valores y alimentos: Los familiares podrán entregar artículos de primera necesidad bajo los controles de rigor.

Los familiares podrán entregar artículos de primera necesidad bajo los controles de rigor. Suspensión de visitas: Las jornadas de visitas familiares quedan totalmente canceladas por el momento.

Las jornadas de visitas familiares quedan totalmente canceladas por el momento. Reprogramación: Las autoridades indicaron que las visitas serán reprogramadas oportunamente y se notificará a través de los canales oficiales de la institución.

El Sistema Penitenciario de Panamá reiteró su compromiso con el orden dentro de los penales y agradeció la comprensión de los familiares de los internos ante estas medidas excepcionales. Las investigaciones sobre la alteración del orden en La Joya continúan para deslindar responsabilidades por las agresiones a las fuerzas de seguridad.

Se recomienda a la ciudadanía y a los familiares de los privados de libertad mantenerse informados mediante las cuentas oficiales del Ministerio de Gobierno para conocer cuándo se restablecerá el calendario regular de visitas.