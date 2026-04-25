Taller interinstitucional impulsa control más estricto de químicos regulados en el país

En esta jornada, tanto funcionarios del Minsa, oficiales de aduanas y representantes de diversas entidades de control tuvieron la oportunidad de intercambiar conocimientos técnicos y actualizaron sus competencias normativas para mejorar la vigilancia ambiental y la protección de la salud pública.

Ciudad de Panamá/Un taller de actualización sobre la implementación del Protocolo de Montreal, la Enmienda de Kigali y otros acuerdos ambientales, enfocado en mejorar el control del comercio de sustancias químicas reguladas, fue realizado para seguir con el fortalecimiento de la protección de la salud pública y el ambiente.

La iniciativa estuvo a cargo del Ministerio de Salud (Minsa) y la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Durante los días 20, 21, 23 y 24 de abril, el Centro de Investigación y Capacitación de la Procuraduría de la Administración (CECPA) se convirtió en el epicentro de diversas exposiciones ambientales.

El taller incluyó sesiones especializadas sobre los convenios internacionales en los que el Minsa actúa como punto focal nacional: la Convención sobre las Armas Químicas, los convenios de Basilea, Estocolmo, Rotterdam y Minamata, así como aspectos clave del Protocolo de Montreal y su Enmienda de Kigali.

También se abordaron temas prioritarios como la identificación de sustancias reguladas, la prevención del tráfico ilícito, la correcta aplicación del Sistema Armonizado de nomenclatura arancelaria, la incorporación del enfoque de género en la gestión aduanera y la implementación de la iniciativa de Aduanas Verdes, herramientas fundamentales para una fiscalización más eficaz y preventiva.

Yelkys Gill, directora de Salud Pública del Minsa, destacó la importancia del trabajo conjunto y sostenido entre instituciones para garantizar el cumplimiento de los acuerdos ambientales multilaterales.

“La salud no solo depende de una condición física es un bienestar y el medioambiente es lo principal que nosotros debemos cuidar”, remarcó Gill.

Desde su punto de vista, esta articulación permite avanzar hacia un modelo de control más eficiente, transparente y alineado con las mejores prácticas internacionales, con impactos directos en la salud y el ambiente.

Por su parte, Yolanda Cárdenas, en representación de la Autoridad Nacional de Aduanas, destacó el trabajo que se realiza como enlace con las entidades magisteriales, municipales, las instancias de seguridad, el Minsa y MiAmbiente en cumplimiento de los acuerdos medioambientales.

En esta jornada, tanto funcionarios del Minsa, oficiales de aduanas y representantes de diversas entidades de control tuvieron la oportunidad de intercambiar conocimientos técnicos y actualizaron sus competencias normativas para mejorar la vigilancia ambiental y la protección de la salud pública.

Al evento asistieron funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de la Administración, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafron), la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Acodeco, la Unidad de Control Químico (UCQ) de CONAPRED, la Zona Libre de Colón, así como personal técnico del Minsa a nivel central y regional.

Al finalizar la jornada, desde la Autoridad Nacional de Aduanas reafirmaron sus estrategias en la prevención del ingreso y salida irregular de sustancias reguladas, mientras que el Minsa aseguró que continuará liderando las acciones normativas y técnicas que garantizan el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por Panamá.

Otras notas que le pueden interesar: