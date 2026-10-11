Temblor en Panamá: UP mantiene clases virtuales y UTP reanuda actividades en varias sedes

La Universidad de Panamá mantendrá las clases virtuales el lunes 12 y martes 13 de octubre mientras continúa la inspección de sus instalaciones. La Universidad Tecnológica de Panamá reanudará las actividades presenciales en varias sedes desde el lunes, pero suspenderá las clases en Coclé y mantendrá la suspensión de actividades en Azuero y Veraguas hasta nuevo aviso.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad de Panamá (UP) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) anunciaron medidas para el desarrollo de sus actividades académicas y administrativas tras los recientes eventos sísmicos registrados en el país, mientras continúan las evaluaciones de seguridad en sus instalaciones.

La Universidad de Panamá informó que mantendrá las clases en modalidad virtual durante el lunes 12 y el martes 13 de octubre en todas sus unidades académicas, mientras la Dirección de Ingeniería y Arquitectura continúa inspeccionando las instalaciones para determinar si presentan afectaciones estructurales.

Según un comunicado de la Rectoría, las inspecciones comenzaron el sábado 10 de octubre y se extenderán durante el lunes y martes. La institución también mantiene comunicación con los directores de los centros regionales para conocer las condiciones de sus instalaciones en el interior del país.

Además, se solicitó a las autoridades académicas y administrativas coordinar la participación de parte de su personal en las labores urgentes de inspección, reparación y atención administrativa que sean necesarias.

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UTP reanuda actividades en varias sedes

Por su parte, la Universidad Tecnológica de Panamá anunció que retomará las clases presenciales, las actividades administrativas y las labores de investigación a partir del lunes 12 de octubre en el Campus Dr. Víctor Levi Sasso, las extensiones de Panamá Pacífico y Tocumen, y los centros regionales de Bocas del Toro, Chiriquí, Colón y Panamá Oeste.

Sin embargo, la institución estableció medidas diferentes para otras sedes, de acuerdo con las evaluaciones realizadas y las condiciones de sus instalaciones:

Centro Regional de Coclé y CITT de Aguadulce: Las clases estarán suspendidas el lunes 12 de octubre. El personal administrativo, docente y de investigación deberá presentarse para apoyar las labores de organización y limpieza, siguiendo las indicaciones de las autoridades de cada unidad.

Las clases estarán suspendidas el lunes 12 de octubre. El personal administrativo, docente y de investigación deberá presentarse para apoyar las labores de organización y limpieza, siguiendo las indicaciones de las autoridades de cada unidad. Centros Regionales de Azuero y Veraguas: Las clases, las labores administrativas y las actividades de investigación permanecerán suspendidas hasta nuevo aviso, mientras continúan las evaluaciones y las acciones necesarias para garantizar condiciones adecuadas de seguridad.

La UTP también informó que podrá requerir el apoyo del personal docente, administrativo y de investigación de sus distintas sedes para realizar labores de limpieza, organización y recuperación, según las necesidades identificadas.

Continúan las evaluaciones de seguridad

Ambas universidades mantienen acciones para determinar las condiciones de sus instalaciones después de los movimientos sísmicos. En el caso de la Universidad de Panamá, la continuidad de las clases virtuales durante los dos días anunciados permitirá mantener las actividades académicas mientras avanzan las inspecciones.

La Universidad Tecnológica de Panamá, por su parte, señaló que continuará dando seguimiento a la situación y comunicará cualquier actualización relacionada con el retorno a las actividades.

La rectora de la UTP, Ángela Laguna Caicedo, también indicó que la institución coordina acciones con el Gobierno Nacional para poner a disposición sus capacidades y conocimientos técnicos en las áreas de su especialidad, según los requerimientos que surjan a raíz de la emergencia.