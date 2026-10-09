Temblor en Panamá: Olas anómalas provocaron el ingreso de agua a viviendas en Isla Cañas

Pese al ingreso de agua a las viviendas en Isla Cañas, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) descartó la amenaza de tsunami.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ingreso de agua a viviendas cercanas a la costa de Isla Cañas, en la provincia de Los Santos, se produjo por olas anómalas registradas tras el fuerte sismo que sacudió a Panamá este viernes, explicó Néstor Duque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Duque indicó que las olas alcanzaron entre uno y tres metros de altura en sectores próximos al epicentro del movimiento telúrico, ubicado en la península de Azuero.

El especialista explicó que la altura de las olas disminuye a medida que se desplazan hacia zonas más alejadas. En puntos distantes, podrían alcanzar entre 30 centímetros y un metro, mientras que en áreas más alejadas de Centroamérica se esperaban olas de menor tamaño.

Pese al ingreso de agua a las viviendas en Isla Cañas, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) descartó la amenaza de tsunami.

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A lo largo del día también se han registrado más de 100 réplicas del sismo, mientras se mantiene el seguimiento de los efectos del movimiento telúrico.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas. Sin embargo, se han registrado daños materiales en edificaciones del interior del país, principalmente en iglesias y catedrales.