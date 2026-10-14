Temblor en Panamá: Demuelen estructuras afectadas por el sismo en Penonomé para evitar nuevos riesgos

Mientras avanzan los trabajos de demolición y limpieza, la solidaridad de los residentes de comunidades cercanas también se ha hecho presente.

Las labores de demolición y remoción de escombros de tres viviendas afectadas por el sismo del pasado viernes 9 de octubre avanzan en la barriada El Carmen, en Chiguirí, distrito de Penonomé, como parte del proceso previo a la reconstrucción de los hogares que colapsaron.

En el lugar, una retroexcavadora de la Junta Comunal de Penonomé retira los restos de las estructuras, mientras las familias afectadas esperan que se concrete la reconstrucción de sus viviendas.

Manuel Moreno, propietario de las tres casas, explicó que personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ya visitó el sitio y le comunicó los planes para reconstruirlas.

Debido a su condición de parapléjico, Moreno indicó que las autoridades le informaron que su vivienda sería la primera en reconstruirse. En ella vive con una de sus hijas y tres niños.

Las otras dos casas también están contempladas, aunque el proceso se desarrollará de manera gradual, debido a que otras familias del país también necesitan asistencia tras los daños ocasionados por el movimiento telúrico.

Moreno manifestó su agradecimiento por el respaldo recibido desde que ocurrió la emergencia, tanto de las autoridades como de personas que se han acercado para ofrecer ayuda, a pesar de no tener vínculos familiares con los afectados.

Todo el pueblo y la comunidad, mucha gente que ni son parientes de nosotros ni conocemos, se ha desbordado en ayuda. Hemos recibido mucha ayuda de todos lados”, expresó.

Vecinos llevan alimentos a las familias afectadas

Mientras avanzan los trabajos de demolición y limpieza, la solidaridad de los residentes de comunidades cercanas también se ha hecho presente.

Luis Carlos Reyes, residente de Villa del Encanto, acudió junto con su familia para entregar alimentos a las personas afectadas y a quienes colaboran con las labores de remoción de escombros.

“Hay que dar lo poco que uno tiene a las familias que más lo necesitan”, expresó Reyes.

Los trabajos en la barriada buscan retirar los restos de las tres viviendas y eliminar las estructuras que aún puedan representar un peligro ante posibles réplicas del sismo.

Las familias permanecen a la espera de que se concrete la reconstrucción de sus hogares, mientras reciben apoyo comunitario para afrontar las consecuencias de la pérdida de sus viviendas.

Información de Luis Jiménez