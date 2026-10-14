Temblor en Panamá: Edificio de Unidad Judicial de Penonomé se mantendrá temporalmente cerrado por reparaciones

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Cristina Chen Stanziola, inspeccionó la mañana del martes 13 de octubre las instalaciones para evaluar las afectaciones y coordinar las medidas que permitan mantener la prestación del servicio judicial.

El edificio de la Unidad Judicial de Penonomé, en la provincia de Coclé, permanecerá clausurado temporalmente mientras se realizan las reparaciones necesarias tras los daños ocasionados por el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre. Sin embargo, las audiencias del Sistema Penal Acusatorio continúan desarrollándose en carpas provisionales instaladas en el exterior del edificio.

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Cristina Chen Stanziola, inspeccionó la mañana del martes 13 de octubre las instalaciones para evaluar las afectaciones y coordinar las medidas que permitan mantener la prestación del servicio judicial.

Durante el recorrido, verificó daños en el cielo raso, lámparas eléctricas y baldosas, principalmente de carácter arquitectónico. Según lo informado, no se detectaron daños estructurales en el edificio, aunque las áreas afectadas requieren reparaciones antes de que pueda volver a ocuparse.

Chen Stanziola explicó que será necesario esperar nuevas inspecciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Cuerpo de Bomberos para obtener la certificación que permita reabrir las instalaciones.

“Tenemos que esperar mayores inspecciones de parte de Sinaproc y de los Bomberos para que, una vez hechas las reparaciones, nos certifiquen para volver a utilizarlo”, indicó.

La magistrada también recorrió un proyecto de construcción de anexos en la parte posterior del edificio, donde se prevé instalar estructuras modulares para reubicar temporalmente algunos despachos judiciales mientras avanzan los trabajos en la sede principal.

La presidenta de la CSJ destacó el esfuerzo de los funcionarios que han mantenido las audiencias desde el fin de semana, pese a las dificultades ocasionadas por el movimiento sísmico.

Reubicarán dependencias judiciales en Veraguas

La gira de inspección también incluyó instalaciones judiciales de la provincia de Veraguas, donde la magistrada se reunió con personal administrativo para conocer los resultados de las evaluaciones técnicas y coordinar las adecuaciones necesarias.

Como parte de las medidas anunciadas, los juzgados de circuito civil, el Registro Único de Entrada (RUE) y el Centro de Expediente Vigente serán reubicados en el edificio Stonge. Mientras tanto, el Sistema Penal Acusatorio, el Instituto de la Defensa Pública y la Defensa de Víctimas del Delito funcionarán en el edificio Santa Librada.

Las inspecciones realizadas por personal especializado de la institución, ingenieros certificados, Sinaproc y el Cuerpo de Bomberos también detectaron afectaciones en otras dependencias judiciales.

Jorge Dimas Moreno, arquitecto de la Asistencia Administrativa de Chiriquí, informó que los juzgados municipales mixtos de Río de Jesús, La Mesa y Mariato registraron desprendimientos en sus fachadas. Otros edificios presentan daños secundarios y en la mampostería, mientras que una de las estructuras evaluadas mantiene daños estructurales.

Por su parte, Itzel Urriola, asistente administrativa de Veraguas, señaló que las cuadrillas de Servicios Generales del Tercer Distrito Judicial, que comprende Chiriquí y Bocas del Toro, han apoyado las labores de limpieza y reparación de las áreas afectadas.

Inspeccionan instalaciones en Herrera y Los Santos

La magistrada presidenta también recorrió varias dependencias del Cuarto Distrito Judicial, que comprende las provincias de Herrera y Los Santos, para evaluar las condiciones de los edificios tras el terremoto.

En Herrera, inspeccionó la sede del Sistema Penal Acusatorio, donde la atención a los usuarios no se ha interrumpido debido a que el inmueble presenta afectaciones superficiales. No obstante, la administración judicial está a la espera de la autorización oficial de ocupación, una vez se cumplan las recomendaciones del Cuerpo de Bomberos.

En Los Santos, la inspección abarcó el Palacio de Justicia Dr. Demetrio Porras, sede del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, donde se observaron daños de consideración. También se evaluó el edificio del Juzgado de Niñez y Adolescencia Jaime L. K.

La Corte Suprema de Justicia informó que continuará evaluando las afectaciones y coordinando las reparaciones y reubicaciones temporales para restablecer progresivamente los servicios judiciales en las provincias impactadas por el sismo.