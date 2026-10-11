Temblor en Panamá: Tribunal Electoral suspende atención presencial en 19 sedes

El Tribunal Electoral informó que la medida entra en vigencia a partir de este lunes 12 de octubre de 2026, mientras que la sede central en Ancón operará con normalidad.

Ciudad de Panamá/Tras el terremoto de 7.5 grados registrado el pasado viernes 9 de octubre de 2026, el Tribunal Electoral (TE) anunció la suspensión temporal de la atención presencial en un total de 19 instalaciones a nivel nacional que sufrieron daños de consideración. La medida busca garantizar la seguridad de la ciudadanía y del personal administrativo.

Afectaciones por provincias y suspensión de términos legales

De acuerdo con el informe técnico oficial, las sedes inhabilitadas y con suspensión de servicios se distribuyen de la siguiente manera:

Veraguas: La sede regional , los juzgados del segundo distrito jurisdiccional y las oficinas distritales de Mariato, Río de Jesús y Soná no operarán, declarándose además la suspensión de términos legales en los juzgados afectados.

La , los y las oficinas distritales de Mariato, Río de Jesús y Soná no operarán, declarándose además la en los juzgados afectados. Herrera: Queda suspendida la atención presencial en la sede regional y en las oficinas distritales de Santa María, Los Pozos, Las Minas, Pesé, Ocú y Parita.

Queda suspendida la atención presencial en la y en las oficinas distritales de Santa María, Los Pozos, Las Minas, Pesé, Ocú y Parita. Los Santos: Las instalaciones afectadas incluyen la sede regional y las distritales de Guararé, Pedasí, Tonosí, Macaracas y La Villa.

Las instalaciones afectadas incluyen la y las distritales de Guararé, Pedasí, Tonosí, Macaracas y La Villa. Coclé: La sede regional tampoco se encuentra apta para prestar servicios presenciales.

La tampoco se encuentra apta para prestar servicios presenciales. Chiriquí: La sede regional permanece a la espera de una inspección por parte del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) para autorizar el ingreso del personal.

Operaciones en la sede central

Por otro lado, el Tribunal Electoral confirmó que las estructuras de la sede central en Ancón son aptas y seguras, por lo que laborarán de manera regular. En el caso del edificio anexo y los juzgados electorales, aunque no presentan fallas estructurales, operarán con personal reducido debido a un fallo temporal en el sistema de aire acondicionado.