Temblor en Panamá: Marco Rubio anuncia movilización de recursos y personal de Estados Unidos para brindar asistencia

El secretario de Estado, Marco Rubio, también recordó que la línea de atención de asuntos consulares está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana , para los ciudadanos estadounidenses afectados que necesiten apoyo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que el Departamento de Estado está movilizando recursos y personal para asistir a Panamá, a solicitud del Gobierno panameño, tras el terremoto registrado este viernes 9 de octubre.

“A solicitud del Gobierno panameño, el Departamento de Estado está movilizando rápidamente recursos y personal para brindar asistencia”, expresó en su cuenta de X.

Rubio aseguró que sigue de cerca los reportes del terremoto en el sur del país y manifestó el respaldo estadounidense a la población.

“Estados Unidos está junto al pueblo panameño”, señaló.

El secretario de Estado también recordó que la línea de atención de asuntos consulares está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para los ciudadanos estadounidenses afectados que necesiten apoyo.

Los números habilitados son +1-202-501-4444 desde el extranjero y +1-888-407-4747 desde Estados Unidos y Canadá.

En su mensaje, Rubio no precisó la cantidad de personal ni el tipo de recursos que se movilizan.

El temblor en Panamá, según las últimas informaciones del Instituto de Geociencias, fue de 7.5 grados con unas 96 réplicas. Mientras que, el Servicio Geológico de Estados Unidos asegura que fue de 8.0 grados.