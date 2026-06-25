Terremoto en Venezuela: Copa Airlines reanuda vuelos a cuatro ciudades, pero mantiene suspendida la ruta a Caracas

La aerolínea retomará desde este jueves y viernes sus operaciones hacia Valencia, Barcelona, Barquisimeto y Maracaibo. Los vuelos a la capital venezolana seguirán suspendidos, inicialmente hasta el 2 de julio.

Copa Airlines anunció este jueves la reanudación gradual de sus vuelos hacia Venezuela, tras recibir la autorización de las autoridades aeronáuticas de ese país, aunque mantendrá suspendidas temporalmente sus operaciones desde y hacia Caracas.

La aerolínea informó que, luego de recibir la notificación oficial C0667/26 emitida por las autoridades venezolanas, retomará desde la tarde de este jueves 25 de junio sus vuelos regulares entre Panamá y la ciudad de Valencia.

Asimismo, a partir de este viernes 26 de junio reiniciará sus operaciones hacia Barcelona, Barquisimeto y Maracaibo, siguiendo su itinerario habitual.

Sin embargo, los vuelos desde y hacia Caracas continuarán suspendidos, en primera instancia hasta el próximo 2 de julio de 2026, una medida que dependerá de la evolución de las condiciones operativas en la capital venezolana.

La decisión se produce luego de las afectaciones registradas en Venezuela tras los fuertes sismos que sacudieron distintas regiones del país y obligaron a la suspensión temporal de varias operaciones aéreas.

Copa Airlines indicó que implementará medidas especiales para proteger los planes de viaje de los pasajeros afectados, incluyendo cambios de fecha, modificaciones de origen o destino y reembolsos sin costo, sujetos a determinadas condiciones.

La empresa recomendó a los viajeros verificar el estado de sus vuelos antes de acudir al aeropuerto mediante su página web, aplicación móvil y demás canales oficiales.

La aerolínea también expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y aseguró que mantiene a sus equipos trabajando para ofrecer alternativas a los pasajeros afectados por esta situación.