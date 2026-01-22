Tragedia en Chepo: Joven muere ahogado mientras enseñaba a nadar

Chepo/Un joven de aproximadamente 19 años murió en las aguas donde se unen los ríos Mamoní y Chararé, en el corregimiento de Las Margaritas, distrito de Chepo.

Según los reportes preliminares, el incidente ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. del miércoles, mientras el joven disfrutaba de la soleada tarde y enseñaba a nadar a una acompañante. Testigos indicaron que, en un momento, se hundió y desapareció en la corriente, lo que generó inmediata alarma.

Tras recibir la alerta, personal del Cuerpo de Bomberos de Chepo y agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) se movilizaron al lugar para iniciar el operativo de búsqueda. La búsqueda se prolongó hasta pasadas las 8:00 p.m., momento en el que lograron localizar el cuerpo mediante drones con visión nocturna.

El cuerpo fue extraído de las aguas a la espera de las autoridades del Ministerio Público, quienes se encargaron del levantamiento y posterior traslado a la morgue judicial.

Las autoridades investigan las causas exactas del fallecimiento y se espera que en las próximas horas se revele la identidad oficial del joven.

Con datos de Luis Alberto Rodríguez