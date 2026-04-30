Tres aprehendidos por presunto peculado en el IPT Don Bosco

Panamá/La investigación por presunto peculado en el Instituto Profesional y Técnico Don Bosco (IPT de Don Bosco) dio un giro este jueves con la aprehensión de tres personas, entre ellas dos exfuncionarios del plantel, en un caso que habría provocado una lesión económica de aproximadamente 130 mil dólares.

La acción forma parte de la operación “Pupitre”, desarrollada por la Procuraduría General de la Nación a través de su Fiscalía Anticorrupción, con el apoyo de unidades de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

Las diligencias incluyeron allanamientos en sectores de Nuevo Belén y Don Bosco, donde, con autorización de un juez de garantías, se intervinieron tres residencias. En estos operativos se logró ubicar documentación relacionada con la investigación, lo que permitió avanzar en la aprehensión de los implicados, dos de ellos exdirectivos del centro educativo.

De acuerdo con la investigación, el caso se sustenta en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, remitido a la Fiscalía Anticorrupción el pasado 15 de abril de 2026. El documento revela irregularidades en el manejo de fondos vinculados a matrícula, bienestar estudiantil y recursos de autogestión del instituto.

El impacto del caso trasciende lo económico. Para la comunidad educativa, se trata de recursos que debían destinarse al funcionamiento y desarrollo del plantel, lo que genera preocupación sobre el uso de fondos públicos en instituciones formativas.

Los aprehendidos serán presentados ante un juez de garantías, quien deberá decidir sobre la legalización de la aprehensión, la formulación de imputación y las medidas cautelares que solicite el Ministerio Público.

La Procuraduría General de la Nación indicó que estas acciones responden a su compromiso con la transparencia en el uso de los recursos del Estado y el combate a la corrupción en el sector público.