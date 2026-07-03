Tres detenidos por homicidio y tentativa de homicidio tras balacera en discoteca de Chitré

El ataque, ocurrido durante una actividad artística el pasado 23 de mayo, dejó un muerto y dos personas heridas por impactos de bala.

Tres personas permanecerán detenidas de forma provisional por su presunta participación en la balacera ocurrida durante una actividad artística en Chitré, que dejó un muerto y dos heridos el pasado 23 de mayo, luego de que un juez les imputara cargos por homicidio doloso agravado, tentativa de homicidio y asociación ilícita.

Durante la audiencia de garantías, la Fiscalía presentó los elementos de convicción recabados durante la investigación, con los que sustentó la formulación de cargos y la solicitud de la medida cautelar de detención provisional para los tres imputados.

Según las investigaciones preliminares, la víctima fatal mantenía un historial delictivo con antecedentes registrados entre 2020 y 2025, relacionados con delitos contra la seguridad colectiva, posesión ilegal de armas y explosivos, decomisos de sustancias ilícitas, hurtos y órdenes de aprehensión vigentes.

No obstante, el Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar la participación de los implicados y esclarecer las circunstancias en que se produjo el ataque armado.

La Fiscalía reiteró que las diligencias continúan con el objetivo de identificar a otras posibles personas vinculadas al caso y fortalecer la investigación penal.