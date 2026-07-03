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Tres detenidos por homicidio y tentativa de homicidio tras balacera en discoteca de Chitré

El ataque, ocurrido durante una actividad artística el pasado 23 de mayo, dejó un muerto y dos personas heridas por impactos de bala.

Policía en operativos en Chitré / Policía Nacional

Tres personas permanecerán detenidas de forma provisional por su presunta participación en la balacera ocurrida durante una actividad artística en Chitré, que dejó un muerto y dos heridos el pasado 23 de mayo, luego de que un juez les imputara cargos por homicidio doloso agravado, tentativa de homicidio y asociación ilícita.

Durante la audiencia de garantías, la Fiscalía presentó los elementos de convicción recabados durante la investigación, con los que sustentó la formulación de cargos y la solicitud de la medida cautelar de detención provisional para los tres imputados.

Según las investigaciones preliminares, la víctima fatal mantenía un historial delictivo con antecedentes registrados entre 2020 y 2025, relacionados con delitos contra la seguridad colectiva, posesión ilegal de armas y explosivos, decomisos de sustancias ilícitas, hurtos y órdenes de aprehensión vigentes.

No obstante, el Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar la participación de los implicados y esclarecer las circunstancias en que se produjo el ataque armado.

La Fiscalía reiteró que las diligencias continúan con el objetivo de identificar a otras posibles personas vinculadas al caso y fortalecer la investigación penal.

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