Tres heridos en vuelco en la vía Interamericana; autoridades reiteran llamado a la precaución

Veraguas/Un accidente de tránsito registrado en El Espino de Santiago, dejó como resultado tres personas heridas: dos adultos y un menor de edad. Según los informes preliminares, el vehículo en el que viajaban se volcó por causas que aún se investigan.

Las víctimas fueron atendidas en el lugar por unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá y posteriormente trasladadas al Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, donde recibieron atención médica especializada. Aunque su condición se mantiene bajo evaluación, las autoridades no reportaron, hasta el cierre de esta nota, que sus vidas corran peligro.

El hecho se suma a la creciente lista de accidentes registrados en lo que va del 2025. Cifras oficiales revelan que, en lo que va del año, 25 personas han muerto en la provincia de Veraguas. Entre los casos más recientes figura el atropello de un peatón, quien falleció en el lugar, así como la muerte de una persona que permanecía hospitalizada tras un accidente ocurrido hace dos semanas.

Otro suceso de alto riesgo se registró con el incendio de un vehículo, donde dos ocupantes lograron ser rescatados por equipos de emergencia. Estos incidentes reflejan la vulnerabilidad de los conductores y peatones frente a la imprudencia y la falta de precaución al manejar.

Ante esta situación, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito y los cuerpos de socorro insisten en el llamado a los ciudadanos para conducir con responsabilidad, respetar los límites de velocidad y mantener la atención en la vía. Recordaron que cada imprudencia al volante puede significar una vida perdida y que la prevención es clave para evitar más tragedias en las carreteras panameñas.