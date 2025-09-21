Ifarhu: Representante de Barrio Colón imputado en el caso auxilios económicos, no podrá salir del país

Ciudad de Panamá, Panamá/Dos exfuncionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), fueron imputados por el delito contra la administración pública en modalidad de peculado dentro de las investigaciones que se avanzan por supuestas irregularidades en el otorgamiento de auxilios económicos.

Se trata del actual representante de Barrio Colón en La Chorrera, Héctor Sambrano, y la exdirectora de Finanzas de la regional en Chiriquí.

La Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público presentó ante un juez de garantías a los dos exfuncionarios del Ifarhu, vinculados a investigaciones, donde se declararon legales las aprehensiones de ambos y admitió la imputación por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado.

Como medidas cautelares, se impuso notificación periódica e impedimento de salida del país para los dos imputados. Estas decisiones fueron posteriormente apeladas por la Fiscalía, según se informó.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Sambrano, quien se desempeñó como director de Becas y Asistencia Educativa, fue aprehendido en Carrasquilla. Mientras tanto, en Chiriquí fue detenida la exdirectora de Finanzas, integrante de la Comisión Evaluadora, quienes presuntamente permitieron la aprobación irregular de auxilios económicos.

Hasta el momento, la Fiscalía mantiene tres investigaciones abiertas sobre estos beneficios otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), con el objetivo de esclarecer posibles actos de corrupción y garantizar la transparencia en la gestión de recursos públicos.