Tribunal ordena levantar medida cautelar sobre el Patronato de la Cinta Norteña

Con esta decisión, el Tribunal Superior de Trabajo confirma la restitución administrativa del Patronato de la Cinta Norteña y pone fin a la medida de secuestro decretada hace tres años.

El Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó una decisión emitida por la Junta de Conciliación y Decisión N.° 6, mediante la cual se ordena levantar la medida cautelar de secuestro impuesta sobre los bienes del Patronato de la Cinta Norteña, en un proceso promovido por Oris Campbell.

El fallo, fechado el 3 de octubre de 2025, confirma el Auto N.° 131-PJCD-6-2025 del 4 de agosto del mismo año, y dispone que se deje sin efecto el secuestro decretado en octubre de 2022 sobre una cuenta bancaria del Banco Nacional de Panamá perteneciente al patronato.

El diputado Neftaly Zamora fue uno de los primeros en reaccionar en la red social X, señalando que: "Esto significa que ya no habrá un administrador privado manejando este bien público a su conveniencia. Desde 2022, mediante maniobras legales sin sustento jurídico, personas vinculadas al conocido "Shaolin" tomaron de forma irregular la Cinta Norteña, causando perjuicios económicos al Estado, por los cuales hoy enfrentan investigaciones penales y en la jurisdicción de cuentas".

El Tribunal ordenó al señor Rafael Caballero, identificado con la cédula 4-155-1349, devolver la administración de las oficinas del Patronato de la Cinta Norteña. Además, instruyó a Caballero y/o a José Juan Martínez Suira la entrega de los bienes muebles que se encontraban bajo secuestro.

El tribunal, sustentó su decisión en los artículos 617, 696, 697, 700 y 715 del Código de Trabajo, y en la Ley 1 de 7 de enero de 2016, que regula las actuaciones de los tribunales laborales.

El edicto fue firmado por los funcionarios Abel Augusto Zamorano, Carlos E. de Icaza M., Iturbides Antonio González R. y la secretaria ad interim Tatiana Aguilar Vilar, quien fijó la notificación formal el 3 de octubre de 2025 a las 4:00 p.m.

