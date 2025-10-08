¡Atroz! Hombre que cometió delitos sexuales prolongados contra su hija queda detenido provisionalmente

La denuncia fue interpuesta por familiares de la menor, luego de que esta lograra romper el silencio y relatar los hechos.

Un hombre recibió la medida cautelar de detención provisional acusado de cometer múltiples delitos sexuales en perjuicio de su hija, desde que la menor tenía apenas 9 años de edad.

Durante la audiencia de garantías, la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Regional de San Miguelito logró legalizar la aprehensión, y se le formularon cargos por los delitos de violación sexual, actos libidinosos y corrupción de menores.

Según la investigación, los actos libidinosos se habrían iniciado en el corregimiento de Belisario Frías entre los años 2018 y 2024, cuando la víctima tenía 9 años. A partir de 2024 y hasta octubre de 2025, el hombre habría perpetrado violación carnal mediante intimidación y amenazas, además de inducir a la menor a participar y presenciar comportamientos sexuales explícitos.

La Fiscalía sustentó su solicitud de detención provisional en los riesgos procesales, destacando el peligro que representa el imputado para la víctima, quien vivió bajo su autoridad y sufrió una prolongada serie de abusos en un entorno de silencio y temor. También se consideró la posible afectación de medios de prueba, dado que la víctima constituye el testimonio central del proceso penal.

La denuncia fue interpuesta por familiares de la menor, luego de que esta lograra romper el silencio y relatar los hechos. La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de llevar a cabo investigaciones objetivas y transparentes, y de ejercer la acción penal conforme a la Constitución y la ley, en defensa de los derechos de las víctimas.

Este caso pone en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de protección infantil y de garantizar que las denuncias por delitos sexuales sean atendidas con celeridad, sensibilidad y rigor judicial.