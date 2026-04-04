Turista de 70 años desaparece en playa El Estero de Veraguas; Sinaproc mantiene operativo de búsqueda

El Sinaproc reiteró el llamado a evitar exponerse ante estos avisos y a seguir las recomendaciones de seguridad, especialmente en fechas donde se registra un mayor desplazamiento de personas hacia el interior del país.

Un turista de 70 años fue reportado como desaparecido la mañana de este sábado 4 de abril en playa El Estero, ubicada en Santa Catalina, distrito de Soná, al sur de la provincia de Veraguas.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), tras recibir el reporte se activaron de inmediato los equipos de búsqueda y rescate, que se trasladaron al área para iniciar las labores. Sin embargo, hasta el momento los resultados han sido negativos.

La directora de Sinaproc en Veraguas, Yackzabeth Jiménez, explicó que el incidente ocurre en medio de un aviso de mar de fondo vigente hasta el día de mañana, lo que incrementa los riesgos en las zonas costeras.

Según detalló, estas condiciones pueden generar fuertes corrientes de resaca que representan un peligro para los bañistas, por lo que se ha procedido al cierre de la playa El Estero como medida preventiva.

“Se ha cerrado la playa por el fuerte oleaje que se mantiene”, indicó Jiménez.

Las autoridades también exhortaron a los pescadores a verificar el estado de sus embarcaciones, mantener sistemas de comunicación activos y utilizar chalecos salvavidas en todo momento.

Asimismo, recordaron a la población que, en el distrito de Soná, la única playa que cuenta con servicio de guardavidas es Arrimadero, por lo que insistieron en extremar precauciones al visitar otros puntos turísticos.

El Sinaproc reiteró el llamado a evitar exponerse ante estos avisos y a seguir las recomendaciones de seguridad, especialmente en fechas donde se registra un mayor desplazamiento de personas hacia el interior del país.

Información de Ney Castillo

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