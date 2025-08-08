TVN Media y Sabores de Colón se unen para resaltar la gastronomía y cultura colonense

Panamá/Con el objetivo de exaltar la riqueza culinaria de Colón y fomentar el desarrollo de emprendimientos gastronómicos, TVN Media y el proyecto Sabores de Colón firmaron un convenio que busca invitar a los panameños a descubrir y apreciar más esta provincia caribeña.

Luis Mouynes, gerente de TVN Media, destacó que esta alianza permitirá “resaltar lo mejor de Colón” a través de su comida, cultura, música y espíritu emprendedor. “Este evento espera recibir a más de 100 mil personas, y nosotros daremos todo el apoyo desde nuestros medios para que la gente viva la experiencia y vea lo positivo que Colón tiene para ofrecer a Panamá”, expresó.

El evento se realizará el sábado 16 y domingo 17 de agosto en el antiguo Centro de Convenciones Figali, donde los asistentes podrán degustar platillos típicos, conocer a sus creadores y sumergirse en la cultura que distingue a la provincia.

Michael Chen, cofundador de Reto por Colón, adelantó que los visitantes podrán encontrar delicias como el One Pot, el Plantintá, el Patí y el Saos, además de actividades como simuladores, exhibición de autos de carrera y carros clásicos.

Entre las sorpresas gastronómicas, Carlos Antonio Lau, conocido como “El Chinito del Siumai”, reveló que presentará creaciones únicas. “Vamos a intentar hacer un saos de siumai y un sándwich de siumai. Ya vimos la manera y creemos que va a saber muy rico”, comentó.

Con esta iniciativa, Colón no solo abre las puertas de su cocina y su identidad, sino que también brinda a cada emprendedor la oportunidad de contar su historia y preservar su cultura.

Con información de Heidy Morán.