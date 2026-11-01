Ubican un total de 234 paquetes de presunta droga en dos puertos distintos

En dos diligencias distintas, las autoridades encontraron 194 paquetes en un puerto de Panamá y otros 40 en Colón. En este último caso también localizaron un dispositivo GPS.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 234 paquetes de presunta droga fueron ubicados en dos diligencias realizadas en puertos del Pacífico y el Atlántico, en las provincias de Panamá y Colón, según reportó la Policía Nacional.

Los hallazgos se produjeron en contenedores y las diligencias de allanamiento se desarrollaron en coordinación con el Ministerio Público.

Seis maletines en un contenedor

En un puerto del Pacífico, en la provincia de Panamá, las autoridades encontraron 194 paquetes de presunta droga distribuidos en seis maletines dentro de un contenedor.

La verificación se realizó después de recibir una alerta. Durante la diligencia también se constató que el contenedor no registraba una ruta en su trazabilidad.

Paquetes ocultos en paneles de refrigeración

En otra diligencia, realizada en un puerto del Atlántico, en Colón, agentes policiales localizaron 40 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita dentro de los paneles de refrigeración de un contenedor a bordo de un buque.

En ese punto también encontraron un dispositivo GPS de color negro. Los indicios fueron remitidos a la autoridad competente para los trámites correspondientes.

La Policía Nacional señaló que mantiene acciones de coordinación y vigilancia contra el narcotráfico y el crimen organizado en los puertos del país.