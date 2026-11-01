Confirman detención de 10 personas y ordenan la de otra por presunto pandillerismo

Estas investigaciones comenzaron en 2025 y se centraron en una estructura cuya presunta actividad delictiva se desarrollaba en el sector conocido como “La Favela” o “La Invasión” .

Ciudad de Panamá, Panamá/Diez personas permanecerán detenidas provisionalmente y otra pasará de depósito domiciliario a detención, por decisión del Tribunal Superior de Apelaciones, dentro de una investigación por presunto pandillerismo relacionada con la operación Élite.

La Procuraduría General de la Nación indicó que la Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita sustentó los riesgos de peligro para los testigos, destrucción de pruebas y peligro para la comunidad.

El tribunal validó esos riesgos y consideró que la detención provisional era la medida más proporcional, idónea y necesaria mientras se desarrolla la investigación.

Investigación comenzó en 2025

La operación Élite se desarrolló en el Sector 5 del corregimiento de 24 de Diciembre, con el objetivo de desarticular una presunta estructura criminal vinculada con delitos relacionados con drogas, homicidios y posesión ilícita de armas, entre otros.

De acuerdo con datos de la Procuraduría, las investigaciones comenzaron en 2025 y se centraron en una estructura cuya presunta actividad delictiva se desarrollaba en el sector conocido como “La Favela” o “La Invasión”.