Udelas abre convocatoria del Semillero de Investigación 2026 y jornadas científicas

El programa está diseñado para que los estudiantes desarrollen habilidades científicas desde etapas tempranas de su formación universitaria.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad Especializada de las Américas (Udelas) anunció la apertura de la convocatoria del Semillero de Investigación 2026, junto con el desarrollo de sus jornadas científicas, dos espacios clave orientados a fortalecer la cultura investigativa entre estudiantes y docentes.

A través del Semillero de Investigación, impulsado por el Decanato de Investigación, la universidad busca fomentar el pensamiento crítico, la innovación y el trabajo colaborativo, permitiendo que los estudiantes se integren en proyectos académicos bajo la guía de docentes tutores.

Formación, innovación y pensamiento crítico

El programa está diseñado para que los estudiantes desarrollen habilidades científicas desde etapas tempranas de su formación universitaria, participando activamente en la construcción de conocimiento y en la búsqueda de soluciones a problemáticas sociales y académicas del país.

De forma paralela, las Jornadas Científicas de Udelas se consolidan como un espacio de divulgación académica, donde estudiantes y docentes podrán presentar los avances y resultados de sus investigaciones, promoviendo el intercambio de ideas y el fortalecimiento del quehacer científico institucional.

Vocación investigativa desde la universidad

La doctora Nicolasa Terreros Barrios destacó la importancia de estas iniciativas dentro del modelo educativo de la institución:

"En Udelas promovemos la investigación como eje fundamental de la formación universitaria. Tanto el semillero como las jornadas científicas permiten a nuestros estudiantes desarrollar habilidades, compartir conocimientos y aportar soluciones a las necesidades del país".

Convocatoria y participación

Para participar en el Semillero de Investigación 2026, los estudiantes deberán conformar equipos de hasta cinco integrantes y contar con un docente tutor. La manifestación de interés debe ser enviada al correo: decanato.investigacion@udelas.ac.pa

El programa contempla una jornada de inducción el 30 de abril, seguida de capacitaciones a partir de mayo de 2026, enfocadas en el desarrollo de proyectos de investigación.

Compromiso con el desarrollo del país

Con estas iniciativas, Udelas reafirma su rol como institución comprometida con la investigación, la innovación y el desarrollo social, promoviendo la formación de profesionales capaces de generar conocimiento con impacto en la sociedad.